    首頁 > 社會

    持辣椒水「黑吃黑」詐團 2男打劫車手169萬被判刑

    2025/12/16 07:59 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地院依加重搶奪罪，同處涉嫌「黑吃黑」打劫詐團車手的男子陳彥齊、陳祐嘉，各有期徒刑3年和2年半。（記者黃美珠攝）

    男子陳彥齊從綽號「王牌」不明男子處，獲悉詐團車手王晏瑋將向謝姓被害人取款169萬，因此找來陳祐嘉、甘柏良、許致彬一起「黑吃黑」，趁王男準備轉交贓款給車手頭時，由陳彥齊朝王男的臉噴辣椒水，甘男出手行搶，再由陳祐嘉接應逃離，一干人朋分贓款。新竹地院同依加重搶奪罪，各處陳彥齊、陳祐嘉有期徒刑3年和2年6月。

    同涉本案的甘柏良將另案審結，隱身於後的不明男子「王牌」、涉案男子許致彬，以及詐團車手王晏瑋統統都由檢方另案偵辦追查。

    判決書指出，陳彥齊今年3月間從通訊軟體TELEGRAM暱稱「王牌」的男子處，得知王晏瑋將在3月19日到新竹市幫詐團取款，於是找來陳祐嘉、許致彬、甘柏良共謀「黑吃黑」，並聽從許男指示，由陳祐嘉負責開車，搭載甘柏良、陳彥齊一起從台南北上犯案。

    到新竹前，陳彥齊先把作案車輛改掛上偽造的車牌，到了新竹準備犯案前，再把原車牌掛回，得手南逃途中，一度在嘉義某公墓，再重新改掛偽造的車牌在作案車輛上，隨後把車丟棄在台南某納骨塔附近的停車場，以此掩人耳目、躲避追緝。

    判決書指出，3人犯案的分工，除陳祐嘉開車接應，陳彥齊負責拿辣椒水噴霧器，且朝王晏瑋臉部噴出辣椒水，甘柏良則趁王男被攻擊後動手行搶。他們得逞後便在車上朋分贓款，甘得40萬，陳彥齊得手18萬9000元，陳祐嘉拿到10萬。剩下的100萬，陳彥齊說就依「王牌」的指示丟在嘉義某公墓處而下落不明。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

