為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉貪2千餘元獲緩刑 清潔員上訴原因曝光

    2025/12/16 06:51 記者鮑建信／高雄報導
    屏東宋姓清潔隊員涉嫌侵占報廢電腦等物，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    屏東宋姓清潔隊員涉嫌侵占報廢電腦等物，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    屏東宋姓男子自軍職退役，任職新園鄉公所清潔隊員期間，被控侵占報廢電腦等產品，經高雄高分院依貪瀆罪宣判緩刑，他指侵占報廢品僅2千餘元，但因褫奪公權導致軍人優惠存款受損，還要支付國庫15萬元，上訴要求從輕發落被駁回並定讞。

    判決書指出，自1994年11月10日起，至2021年3月2日退休為止，被告宋男任職屏東縣新園鄉公所清潔隊隊員，負責辦理清潔隊文書、差勤作業、資源回收等業務。

    2020年12月16日，宋男將辦公室報廢印表機，開車載回其住處外，又於同月25日不顧鄒姓隊長勸阻，執意自鄉公所搬走電腦主機，後經鄒電話向宋妻催討，宋始歸還印表機及電腦主機。

    屏東地院和高雄高分院依侵占公物罪，判處宋有期徒刑1年半、緩刑4年，需支付國庫15萬元，並褫奪公權2年。

    他上訴指出，報廢產品僅2402元，支付國庫應改為2萬元以下，另其軍人退役，有優惠存款，但因褫奪公權2年而沒有利息，要求改為2月即可，始符合比例原則，但被最高法院駁回，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播