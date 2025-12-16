網購棉花棒竟違法?小心6萬元飛了

南投縣衛生局提醒民眾購買「醫用棉花棒」等醫療器材應循合法管道購買，避免觸法。（南投縣衛生局提供）

喜歡網購民眾要小心了！南投縣政府衛生局近日揭露，民眾超量從境外網站買醫療器材的情況愈來愈普遍，但小心違反「醫療器材管理法」，即有人因買看似普通的醫用棉花棒就被裁罰6萬元。

南投縣衛生局表示，「醫用棉花棒」不是生活用品，而是醫療器材。依規定，個人自用半年不得超過200支，超過就必須向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請，否則就是違法輸入。南投縣今年已對違規者裁罰5 件、總額30萬元，所有違規商品更全數被依法沒入銷毀。

衛生局指出，醫療器材關乎民眾安全，背後涉及材質、品質、滅菌等重要檢驗程序，絕不是看到便宜就能亂買的東西。尤其是社群團購最容易踩雷，有些人甚至無意識地變成「無照醫材商」，誤觸刑責，依據「醫療器材管理法」規定，意圖販賣醫療器材或供應，最重處3年以下徒刑及1000萬罰金；未經核准擅自製造或輸入醫療器材，則裁處6萬元至200萬元罰鍰。

衛生局強調，「醫療器材管理法」適用於一般民眾，並非只有業者才會被抓。另外無照販售醫療器材手法已愈來愈隱密，包括私密社團、匿名帳號、境外自寄等方式，該局已啟動加強監控，一旦查獲將立即移送並依法處置，絕不寬貸，也提醒民眾不是所有網路熱賣品都能買，境外網購醫材是一種高風險行為，不要因為貪圖便宜冒著挨罰風險，買醫材應循合法管道，找醫療器材商、合格藥局才能安心。

民眾網路購買醫療器材注意事項。（南投縣衛生局提供）

