30年前假身分來台產子 印尼女跨海爭遺產敗訴

麥女稱30年前假名在台與陳男生子，子過世後求遺產提親子確認，一審指婚生推定未翻駁回，二審未繳裁判費敗訴。（記者王捷攝）

麥姓印尼女子自稱30多年前以假身分到台結婚生子，子女今年過世後，她跨海爭遺產，提確認親子關係案，一審以程序不符駁回，二審也因未預納裁判費，抗告遭駁回。

麥女主張1994年以假身分與陳姓男子結婚後生下子女，但子女戶籍生母登載為她的假身分姓名，影響她對子女遺產的繼承權，因此提起確認親子關係存在訴訟，由於陳男、子女都死亡，以家事身分案件的規定，將台南地檢署檢察官作為被告。

但是，一審台南地院指出，婚姻關係存續中所生子女若要推翻，應先用民法提起否認子女的訴訟，也就是說，麥女要先推翻她與陳男的子女，不是登記的假身分所生，再確認親子關係訴訟來補充證據，還沒推翻前就先提確認親子關係，不符合規定，所以不經言詞辯論駁回。

麥女不服提二審上訴，因未繳裁判費裁定駁回，她抗告主張長住海外、聯繫不便，預計待11月中旬來台再交付裁判費由律師代繳，原審未先命補正即駁回，損及訴訟權。

高等法院台南分院認為，二審上訴依法要先預納裁判費，且當事人已委任律師，繳費屬法定程序，代理人應熟悉。依民事訴訟法施行法第9條的意思，法院可就個案斟酌，不一定再發函提醒補繳，避免程序空轉。

還有，麥女一審已繳過4500元裁判費，二審也是委任同一個律師，應該知道這個程序，且裁判費也不難計算，之後要再抗告須以適用法規顯有錯誤為理由，並在收受送達後10日內委任律師提出，再繳納再抗告費1500元。

