為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黑幫好友反目 嗆聲開槍反在名車內被槍殺 檢聲押凶嫌

    2025/12/15 22:43 記者吳昇儒／基隆報導
    警方將盧男移送基隆地檢署偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將盧男移送基隆地檢署偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名具天道盟同心會背景的盧姓男子與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，昨日中午帶著林姓友人前往談判，過程中，卻連開兩槍殺了鄭姓男子。警方循線找到鄭男時已氣絕身亡，隨即佈線追捕盧男。今日上午將盧帶回偵辦，並依殺人罪將他與林男移送法辦。基隆地檢署偵訊後，向法院聲請羈押鄭男，林男則諭令6萬元交保。

    據悉，34歲鄭姓男子與33歲盧男為同幫派好友，日前發生糾紛時，鄭曾揚言要對盧開槍。昨日中午盧男竟反客為主，主動找鄭談判。

    盧男與林姓友人分別開車到鄭男家中，盧、鄭二人則在車內談判，但盧男卻趁隙對鄭男開了兩槍，其中一槍打中其右胸。

    盧男見闖下大禍，將鄭男拉進車內，丟到後座，再將該輛保時捷開往大武崙工業區棄置，讓其在車內自生自滅，隨即與林男駕車離去。

    鄭男家屬見其出門未歸，保時捷休旅車也不在，擔心發生意外，報警處理。警方以車追人，今日清晨4時許，找到鄭男車輛時，他已經沒有生命跡象。隨即調閱監視器，以車追人，鎖定盧男，並到其住所附近埋伏。上午9時許，見犯嫌現身，當場將他逮捕並在其家中搜出犯案槍械。警詢後，依涉犯殺人罪嫌，將盧男與林男移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官偵訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；林男原先被列為證人，但偵訊後認為他為共犯，諭知6萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播