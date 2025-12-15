黑幫好友反目 嗆聲開槍反在名車內被槍殺 檢聲押凶嫌

警方將盧男移送基隆地檢署偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名具天道盟同心會背景的盧姓男子與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，昨日中午帶著林姓友人前往談判，過程中，卻連開兩槍殺了鄭姓男子。警方循線找到鄭男時已氣絕身亡，隨即佈線追捕盧男。今日上午將盧帶回偵辦，並依殺人罪將他與林男移送法辦。基隆地檢署偵訊後，向法院聲請羈押鄭男，林男則諭令6萬元交保。

據悉，34歲鄭姓男子與33歲盧男為同幫派好友，日前發生糾紛時，鄭曾揚言要對盧開槍。昨日中午盧男竟反客為主，主動找鄭談判。

盧男與林姓友人分別開車到鄭男家中，盧、鄭二人則在車內談判，但盧男卻趁隙對鄭男開了兩槍，其中一槍打中其右胸。

盧男見闖下大禍，將鄭男拉進車內，丟到後座，再將該輛保時捷開往大武崙工業區棄置，讓其在車內自生自滅，隨即與林男駕車離去。

鄭男家屬見其出門未歸，保時捷休旅車也不在，擔心發生意外，報警處理。警方以車追人，今日清晨4時許，找到鄭男車輛時，他已經沒有生命跡象。隨即調閱監視器，以車追人，鎖定盧男，並到其住所附近埋伏。上午9時許，見犯嫌現身，當場將他逮捕並在其家中搜出犯案槍械。警詢後，依涉犯殺人罪嫌，將盧男與林男移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；林男原先被列為證人，但偵訊後認為他為共犯，諭知6萬元交保。

