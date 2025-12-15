12/15 今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落基隆、雲林

12月15日開獎的第114000302期今彩539頭獎開3注，第114000100期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月15日開獎的第114000302期今彩539頭獎開2注，由基隆市中正區義二路10號的「睿宇彩券行」和雲林縣斗六市榴中里石榴路80號1樓的「幸福久久彩券行」開出；第114000100期威力彩頭獎則摃龜。

第114000100期威力彩中獎號碼為「第一區：19、26、28、31、32、34，第二區：06」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共170注中獎，每注可得4000元；陸獎共1317注中獎，每注可得800元；柒獎共2503注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4548注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8614注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3759注中獎，每注可得100元。

第114000302期今彩539中獎號碼為「03、17、27、29、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共7647注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4939注中獎，每注可得50元。

第114000302期39樂合彩中獎號碼為「03、17、27、29、38」，四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共200注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1236注中獎，每注可得1125元。

第114000302期3星彩中獎號碼為「872」，壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000302期4星彩中獎號碼為「1804」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

