女公關長期帶女嬰陪酒吸毒煙 律師：最重可判7年半

曾任法官的律師施志遠表示，刑法第286條凌虐幼童罪的立法目的，是為保護幼童健全的身心發展與生命安全。本案陳姓女酒店公關長時間帶未滿1歲的女兒到酒店上班吸二手毒煙，致使女嬰肺炎死亡後被驗出身體也「染毒」，加上女嬰未滿7歲、加重一半刑度規定，未來陳女法院判決刑度最重可達7年6月徒刑。

施志遠說明，依凌虐幼童罪規定，舉凡行為人施以強暴、脅迫，或以其他違反人道之積極作為或消極不作為，不論採取肢體或語言的方式、也不計時間長短或持續，只要對他人施加身體或精神上的凌辱虐待行為，造成身體或精神上苦痛程度，即屬於凌虐行為。

在行為態樣上，可能徒手或以器物毆打、鞭笞成傷、刺青、電擊、綑綁、以香菸燒燙身體、將指甲拔去，或例如不將穢物、嘔吐物吃下，即予嚴打；甚至違反人道方法凌辱虐待，積極行為如強迫脫衣裸體在戶外罰站，消極行為如食不使飽、衣不使暖、夜不使眠、傷病不使醫療等行為都可能該當本罪。

施志遠指出，本案陳女因為是妨害未滿7歲的幼童發育，依法加重刑度2分之1後，未來法院最重判決刑度將達7年6月。另近期社會矚目的剴剴遭虐死案，也讓兒少身心保護議題再次受到重視，今年7月18日立法院三讀通過增訂刑法第272條之1、並修正第286條的條文規定，加重刑責，以嚇阻潛在的犯罪者，並擴大對兒童及少年生命與身心健康的保障。

律師施志遠表示，本案陳女因為是妨害未滿7歲的幼童發育，依法加重刑度2分之1後，未來法院最重判決刑度將達7年6月。（資料照，施志遠事務所提供）

