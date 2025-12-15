為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭縣警局女科長控女工友誣告霸凌 求償1萬元名譽損失敗訴

    2025/12/15 19:59 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣警局職場霸凌風波，女科長向陳姓女工友求償1萬元敗訴。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警局職場霸凌風波，女科長向陳姓女工友求償1萬元敗訴。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警察局1名女科長被陳姓女工友申訴涉職場霸凌，最後不成立，女科長認為陳女損害她的名譽及人格，提告求償1萬元，宜蘭地方法院今年5月判決原告之訴駁回，女科長提起上訴，法官認定原審並無違誤，上訴駁回，全案確定。

    據了解，女科長是宜蘭縣警局資深警官，從警40年，陳姓女工友去年底調到宜蘭縣警局服務，警局秘書科起先分配局內開標室作為她的打掃區域，後來有異動，陳女對工作分配有意見，向內政部及警局督察科申訴，直指遭職場霸凌，警局人事室今年1月開會審議不成立。

    警局後勤科女科長事後提起民事訴訟，向陳女求償1萬元，宜蘭地方法院5月判決指出，陳女循合法管道處理及救濟，且女科長未主張或舉證陳女在申訴及陳情過程有虛構不實違失情節，女科長請求陳女賠償沒有充分理由，原告之訴駁回。

    女科長不服判決提起上訴，直指打掃區域分配是秘書科長權責，與她無關，陳女一再陳情及申訴，致她受調查、審議，損害人格、名譽權，造成精神上損害，聲明原判決廢棄，陳女應給付一萬元。陳女答辯時說，自己依正常程序進行職場霸凌申訴，並無侵害女科長名譽之意。

    宜蘭地院合議庭法官認為，原審（即第一審判決）認女科長並未舉證陳女有虛構不實資料用來陳情或申訴，駁回上訴人之訴，於法並無違誤，亦無違反經驗法則，上訴顯然沒有理由，不經言詞辯論，逕以判決駁回，本件第二審訴訟費用2250元由上訴人（女科長）負擔，此次判決不得上訴。

