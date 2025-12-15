持槍闖泳池朝6歲女童扣扳機 槍手出庭：不知道自己在做什麼

陳姓男子（中）今年10月持槍彈闖游泳池，對著教練和6歲女童扣扳機，所幸未擊發，今天台中地院開庭，卻辯稱「我也不知道自己當時在做什麼」。（記者陳建志攝）

台中陳姓男子（29歲）今年10月10日喝了毒咖啡包後，攜帶1把手槍和26顆子彈闖入西屯區一間游泳池學校，舉起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，所幸未擊發；陳男繼續持槍到停車場，敲破蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，嚇壞現場民眾，直到員警趕到將他制伏送辦，陳男遭檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。台中地院今開庭，陳男坦承犯行，但稱沒有殺人意圖，還瞎扯「我也不知道自己當時在做什麼」。

這起驚悚的案件發生在今年10月10日下午6點多，陳男攜帶1把手槍和26顆子彈，闖入西屯區1間游泳學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

陳男又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童，並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

所幸警方獲報趕來，當場將他制伏，查扣改造手槍1支和子彈26顆，並扣得毒品咖啡包58包、毒品咖啡包殘渣袋4包。

陳男在檢方偵訊時，坦承持槍進入游泳池，並朝葉姓教練瞄準扣扳機，但矢口否認有何殺人及恐嚇犯行，辯稱自己當時喝了快要20包咖啡包，已經沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體。檢方依對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

台中地院今天開庭，法官詢問是否同意起訴書內容？陳男坦承犯罪，但辯稱沒有殺人意圖，並稱「我也不知道自己當時在做什麼」，而原本要求法官將他羈押禁見的陳嫌，今天當庭請求法官能解除禁見，表示已經和被害人達成和解，要請家屬協助籌錢，並希望聯絡家屬，詢問是否幫他請律師，今天的審理程序也因此暫停，將擇日進行準備程序。

持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，被警方制伏帶回警局偵辦。（資料照，記者陳建志翻攝）

