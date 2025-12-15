憲法法庭逾1年未判決 週五處理低門檻「統一解釋法律及命令案」

憲法法庭逾1年未做出判決，本周五（19日）將就評議、判決門檻較低的「統一解釋法律及命令案」進行評議、判決。（記者楊國文攝）

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；不過，司法院今公布行事曆顯示，本周五（19日）將有新判決出爐，法界認為，因為「統一解釋法律及命令」案件僅須現有半數大法官參與評議、同意，即可做出裁判，19日的判決應該是此類案件，其中以「台中高鐵重劃統一解釋案」可能性較高。

對此，司法院書記廳長許碧惠今天表示，憲法法庭截至今年12月1日的最新總計，共受理96件案件，分為兩大類，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案，因受理案件的審理、評議，均列為機密事項，無從告知19日將對那一件案件將進行評議、或判決。

法界指出，賴清德總統兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任判決。

由於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美均已表明依據憲訴法新制規定，憲法法庭大法官評議門檻為10人、違憲宣告人數不得低於9人，目前不宜參與違法評議與判決，因此，大法官本周五開會應可排除是法規範憲法審查案件，而是「統一解釋法律及命令」案件。

法界認為，台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會為請求確認自辦市地重劃會不成立，認為最高法院適用獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規定，與最高行政法院過去見解不同，聲請統一解釋法律及命令，憲法法庭甫於10月22日受理，此案並無評議門檻須有10人的限制，且受到矚目，有可能19日被視為評議、判決的案件，亦不排除是其他統一解釋法律及命令案件。

