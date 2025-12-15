苗栗男教召未到竟人間蒸發15年 家屬苦尋無果、法院宣告死亡

苗栗縣竹南鎮一名陳姓男子，教召未到，就此人間消失15年，家屬苦尋不到他，向苗栗地方法院聲請死亡宣告，經法院半年公告，依舊毫無陳男音訊，法官宣告陳男於2016年4月6日下午12時死亡。（資料照）

苗栗縣竹南鎮一名陳姓男子，教召未到，就此人間消失15年，家屬苦尋不到他，向苗栗地方法院聲請死亡宣告，經法院半年公告，依舊毫無陳男音訊，法官宣告陳男於2016年4月6日下午12時死亡。

陳男的胞兄聲請指出，弟弟當兵退伍後，隔年教育召集未到，之後失蹤，父親於2009年4月6日至苗栗縣竹南警分局大同派出所報案，迄今無法聯繫，為此請求宣告弟弟死亡。

法官依陳男胞兄提出的親屬系統表、戶籍謄本、竹南警分局大同派出所受（處）理案件證明單等件佐證，並依職權查詢陳男之台灣高等法院被告前案紀錄表、在監在押全國記錄表、入出境資訊連結作業、勞保局及健保被保險人投保資料，陳男自1984年10月12日勞保退保後即無其他紀錄或相關資料，堪信陳男胞兄之主張為真實。

依民法第8條第1項明文，按失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告。且此案前經苗栗地院於今年3月5日為公示催告裁定，現公示催告之申報期間已屆滿，迄今無人陳報陳男音訊，或知其生死者陳報其所知，揆諸上揭規定，聲請人之聲請，核無不符，應予准許。

法官審理，陳男自2009年4月6日後即生死不明，參酌民法第120條第2項、第121條第2項前段規定，核陳男至2016年4月6日止，失蹤期間即屆滿7年，依民法第9條第2項規定，應推定其於是日下午12時為死亡之時，爰予依法宣告。

