為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鬧脾氣就撒錢！領便當和人吵架丟20萬 600萬撒錢哥才否認今領回

    2025/12/15 17:57 記者王俊忠／台南報導
    14日上午，李姓男子在台南中西區祀典大天后宮慈善活動丟下20萬元現鈔，起初拒認是他的，經警方連絡安撫，於15日到警局領回這筆錢。（民眾提供）

    14日上午，李姓男子在台南中西區祀典大天后宮慈善活動丟下20萬元現鈔，起初拒認是他的，經警方連絡安撫，於15日到警局領回這筆錢。（民眾提供）

    14日上午，台南市中西區祀典大天后宮前廣場發放愛心便當，會場民眾發現有厚厚一疊綑起來的千元現鈔放在三角錐上，不知是誰的。警方獲報到場清點共有20萬元，並看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓男子也在場、就問他，李答說錢不是他的。但警方清楚這錢就是李男的，今天聯絡並極力安撫他，李男才到警局領回20萬元。

    李男向來是台南警方的頭痛人物，10幾年來常因情緒化鬧上警局，迄今個性不改；近年來最受爭議的是「一言不合就撒錢」。李男今年至少有3件丟下大筆現金的舉動，3月時疑與家人嘔氣，把600萬鈔票丟在永康區路邊；5月又與北區賣場服務員爭執，在現場留下裝有416萬元的袋子。

    但他也不傻，每次丟錢後會製造爭端、提醒警方前往處理，讓警察循線調查歸還。儘管李男保住鉅款，他仍因多次違反社維法被判罰金。

    據了解，李男昨天在大天后宮排隊領便當，與1名婦人產生糾紛，他當場丟下一疊20萬元現金即離開；李男私下告訴警方「我錢丟了」卻不報案。員警到現場時，有廟方人員拿這筆錢報警，警方找李男認領，卻遭他拒絕。

    警方明知李男此舉又是找警察麻煩，不願耗費資源與他周旋，15日再致電李男相勸，他才點頭願意來認領，製作筆錄切結錢是他所有；加上也有民眾指認他丟錢，即讓他領回20萬現金，結束這場浪費社會成本的鬧劇。

    多次製造撒錢爭議的李姓男子。（資料照，民眾提供）

    多次製造撒錢爭議的李姓男子。（資料照，民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播