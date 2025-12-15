為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中休旅車疑違規左轉鬼切 害騎士撞上喪命

    2025/12/15 17:36 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，疑似違規左轉撞上李姓騎士，李男現場沒有呼吸心跳，送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，疑似違規左轉撞上李姓騎士，李男現場沒有呼吸心跳，送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中市李姓男子（31歲）今天上午11點多騎機車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，撞上疑似違規左轉、由林姓男子（66歲）駕駛的休旅車，李男機車撞爛，現場就沒有呼吸心跳，雖送醫急救仍不治，詳細肇事責任和經過警方將進一步釐清。

    台中市消防局今天上午11點36分接獲報案，指稱西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口有汽機車擦撞車禍，救護人員抵達時，發現一名李姓騎士（31歲）倒臥地上，現場已經沒有呼吸心跳，急救後立即送醫，不過到院急救後仍不治。

    警方初步調查，當時林姓男子（66歲）駕駛的休旅車，沿環中路直行車道左轉，撞上對向騎機車直行的李姓騎士（31歲），造成李男人車倒地，林男疑有違規左轉的狀況，詳細肇事原因將由鑑定單位調查，並報請台中地檢署檢察官相驗釐清死因。

    台中林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，疑似違規左轉撞上李姓騎士，李男現場沒有呼吸心跳，送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，疑似違規左轉撞上李姓騎士，李男現場沒有呼吸心跳，送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播