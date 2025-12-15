台中休旅車疑違規左轉鬼切 害騎士撞上喪命

台中林姓男子今天駕駛休旅車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，疑似違規左轉撞上李姓騎士，李男現場沒有呼吸心跳，送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

台中市李姓男子（31歲）今天上午11點多騎機車行經西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口，撞上疑似違規左轉、由林姓男子（66歲）駕駛的休旅車，李男機車撞爛，現場就沒有呼吸心跳，雖送醫急救仍不治，詳細肇事責任和經過警方將進一步釐清。

台中市消防局今天上午11點36分接獲報案，指稱西屯區環中路二段和中清路二段的交叉路口有汽機車擦撞車禍，救護人員抵達時，發現一名李姓騎士（31歲）倒臥地上，現場已經沒有呼吸心跳，急救後立即送醫，不過到院急救後仍不治。

警方初步調查，當時林姓男子（66歲）駕駛的休旅車，沿環中路直行車道左轉，撞上對向騎機車直行的李姓騎士（31歲），造成李男人車倒地，林男疑有違規左轉的狀況，詳細肇事原因將由鑑定單位調查，並報請台中地檢署檢察官相驗釐清死因。

