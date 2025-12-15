駕車持水槍沿途射擊！89猴PO網引眾怒 到案辯好玩

新北市一對男女在八里沿街涉水槍彈還拍照PO網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名男子在八里沿線池水彈槍，在鬧區沿路向路人射擊，還由副駕駛座女子拍攝，署名「89公母猴 水槍彈隨機射路人」，警方網路巡邏在社群網站Threads上發現民眾發文，檢視影像，為駕駛汽車行經八里區中華路、舊城路口時持水彈槍沿途射擊，並由副駕駛座乘客拍攝上傳影像，員警發現查處，通知蔡姓車主到案，他為物流司機，辯稱只是好玩；但網友留言「可悲底層、危險駕駛」，質疑這對男女為刷存在感，威脅路人安全當有趣，希望警方嚴辦。

據了解，這起持槍危險駕駛案發生在14日12時16分，新北市八里區中華路、舊城路口，警方網路巡邏發現，網路上這段失序行徑，初步辨識該汽車駕駛為24歲蔡姓男子，該案疑似涉嫌公共危險罪、違反社會秩序維護法第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」（可處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰），道交管理處罰條例第43條「以其他危險方式駕車」（可處處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰）等案調查。

警方當天下午4時許，循線通知行為人到案說明，依法調查究辦，蔡嫌辯稱，只是好玩，警方當場告誡他與疑似妻子的女伴。

新北市一對男女在八里沿街涉水槍彈還拍照PO網，警方巡邏發現通知到案，送辦並開罰；圖為查獲水槍。（記者吳仁捷翻攝）

