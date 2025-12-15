租行動整鈔機洗錢52.3億 欣福益負責人起訴求刑5年

新北地檢署。（資料照）

欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌，為規避「大額通貨」須通報調查局規定，自去年3月起至今年8月，向保全業者租用4台行動整鈔機，把來路不明的款項存入後，保全公司再將現鈔轉存入陳男指定的銀行帳戶後，陳男隨即將款項轉往海外洗錢，總計洗錢金額高達52億3893萬餘元；新北地檢署今依「洗錢防制法」特殊洗錢罪嫌起訴陳男，求刑該罪法定最高刑度5年併科5千萬元罰金。

依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，金融機構對達「一定金額」以上的通貨交易，應於交易完成後向法務部調查局申報；所謂的「一定金額以上的通貨交易」，即單筆新台幣50萬元以上（含等值外幣）的現金收、付或換鈔。

檢警調查，陳男疑涉收受來路不明的資金，且為了規避上述規定，涉以欣福益等公司名義，向一家保全業者租4台行動整鈔機，把款項存入行動整鈔機後，系統即會計算存入現金金額，再由保全公司依存入金額，代墊轉入陳男指定的存帳戶中，從去年3月起至今年8月止，共洗錢高達52億3893萬餘元，且幾乎全都被陳男轉往柬埔寨等海外國家。

新北檢預警中心接獲高檢署發交可疑交易通報案件，今年10月、11月，由企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳佳伶，指揮新北市刑大執行2波搜索，拘提陳男到案，並查扣1千萬餘元現金及北市大安區復興南路、新北市泰山區、嘉義縣3處不動產，價值逾1.5億元。

據了解，陳男起初辯稱是經營公司及投資餐飲行業，而有收受現金需求才租4台行動整鈔機，後來又說是有不明人士找他合作進行海外投資，這些款項是投資所得。

檢方認為，陳男犯後否認犯行，對相關情節供述，避重就輕，並丟棄手機湮滅相關物證，且所涉洗錢金額高達52億元，致金融秩序危害甚深，嚴重破壞我國國際形象，求刑5年併科5千萬元罰金；至於欣福益公司，請法院科處5千萬元罰金10倍以下之罰金刑。

新北檢指出，本案是不肖業者以合法公司名義，佯以業務之需，而租用行動整鈔機遂行洗錢犯行個案，相關單位應予重視並精進管理行動整鈔機的設置，以減少利用行動整鈔機進行洗錢行為發生。

