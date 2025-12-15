涉光電弊案被依違反廢清法求刑3年半 郭信良：他坦蕩蕩會向法院說明

台南市議會前議長郭信良。（記者蔡文居攝）

橋頭地檢署偵辦台南光電弊案，今天對台南市議會前議長郭信良涉嫌提供土地，供廠商違法回填廢棄物，依違反廢棄物清理法等罪，將郭等5人提起公訴，並求處郭男3年6月徒刑。已卸任議長的南市議員郭信良表示，他從政至今坦蕩蕩，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚講明白。

起訴書指出，2022年間，郭信良計畫興建光電案場，於是指示其經營昱峰公司李姓員工出面，向王姓男子等人承租台南市安南區城西段13筆土地，並進行簽約、公證。2024年8月間，因台電公司饋線容量不足，昱峰公司未能向台電取得電業籌設許可，更未進入施作階段，該地處於閒置狀態。

起訴書指出，郭信良前曾多次向同案被告即廠商李南翰調借資金而有相當情誼，認為城西段土地尚無其他進展，於是供他做為回填廢棄物，李嫌並在2024年8月20日至10月間，夥同徐哲斌、黃久泰、蔡政原等人共謀，涉嫌傾倒含有磚塊、混凝土塊、夾雜疑似塑膠管材、塑膠器具等營建混合廢棄物，共約4萬多立方公尺。檢方今天偵查終結，依違反廢棄物清理法，將郭等5人提起公訴。

