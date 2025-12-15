「假神醫」重操舊業又冒充國際法官 超商提領詐款現行犯遭逮

警方在超商前盤查可疑廖男。（記者姚岳宏翻攝）

台北市警方今凌晨執行防制ATM詐騙車手勤務，巡經忠孝東路五段某超商，發現一男頭戴鴨舌帽正在操作ATM提款機，上前盤查，對方竟稱自己是醫師，任職於聯合國國際法庭，警方比對警政系統，確認該名廖姓男子曾因「假神醫」賣偽藥遭台北地檢署發布通緝，當場於56歲廖男身上搜出1萬元提領贓款及金融卡2張，依詐欺提領車手現行犯及藥事法通緝移送台北地檢署偵辦。

警方調查，廖男8年前曾在台北市信義區開設「路加堂」診療室，誆稱自己是神醫，吹噓具有上帝賜給的神力，自創「手雷射」氣功療法，可治百病，並與妻子販賣宣稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，被依製販偽藥、詐欺取財等罪判刑2年半，卻在3年前未到案執行被發布通緝。

台北市信義警分局五分埔派出所員警於今日凌晨0時許，執行防制ATM詐騙車手勤務時，巡經忠孝東路五段某超商，發現一名頭戴鴨舌帽男子正在操作ATM提款機，形跡可疑，遂上前盤查。

盤查過程中，該男拒絕表明身分，並佯稱自己任職於聯合國國際法庭，警方隨即比對警政系統，確認其為台北地檢署發布之通緝犯廖姓男子；警方進一步聯繫提款卡所有人，對方表示是遭廖嫌假冒醫師及國際法官身分詐騙，因而交付提款卡，警方當場於廖男身上查獲1萬元提領贓款及金融卡2張，立刻將他帶回警局偵辦。

警方呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證。

