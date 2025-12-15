為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「假神醫」重操舊業又冒充國際法官 超商提領詐款現行犯遭逮

    2025/12/15 15:57 記者姚岳宏／台北報導
    警方在超商前盤查可疑廖男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在超商前盤查可疑廖男。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方今凌晨執行防制ATM詐騙車手勤務，巡經忠孝東路五段某超商，發現一男頭戴鴨舌帽正在操作ATM提款機，上前盤查，對方竟稱自己是醫師，任職於聯合國國際法庭，警方比對警政系統，確認該名廖姓男子曾因「假神醫」賣偽藥遭台北地檢署發布通緝，當場於56歲廖男身上搜出1萬元提領贓款及金融卡2張，依詐欺提領車手現行犯及藥事法通緝移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，廖男8年前曾在台北市信義區開設「路加堂」診療室，誆稱自己是神醫，吹噓具有上帝賜給的神力，自創「手雷射」氣功療法，可治百病，並與妻子販賣宣稱有強大療效的「綠色奇蹟珍久液」，被依製販偽藥、詐欺取財等罪判刑2年半，卻在3年前未到案執行被發布通緝。

    台北市信義警分局五分埔派出所員警於今日凌晨0時許，執行防制ATM詐騙車手勤務時，巡經忠孝東路五段某超商，發現一名頭戴鴨舌帽男子正在操作ATM提款機，形跡可疑，遂上前盤查。

    盤查過程中，該男拒絕表明身分，並佯稱自己任職於聯合國國際法庭，警方隨即比對警政系統，確認其為台北地檢署發布之通緝犯廖姓男子；警方進一步聯繫提款卡所有人，對方表示是遭廖嫌假冒醫師及國際法官身分詐騙，因而交付提款卡，警方當場於廖男身上查獲1萬元提領贓款及金融卡2張，立刻將他帶回警局偵辦。

    警方呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播