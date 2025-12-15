為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無照男騎士突右轉 後方女騎士碰撞頭部重創殞命

    2025/12/15 14:50 記者吳仁捷／新北報導
    新北市淡水淡金路今天上午驚傳死亡車禍，郭姓騎士騎車突然右轉，撞上同向後方的機車吳姓女騎士，造成吳女頭部重創，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水淡金路今天上午驚傳死亡車禍，郭姓騎士騎車突然右轉，撞上同向後方的機車吳姓女騎士，造成吳女頭部重創，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水今天上午驚傳死亡車禍，一名郭姓男子騎機車沿淡金路往台北行駛，右轉時疑未注意後方同向女騎士，發生嚴重碰撞，郭男與吳姓女騎士雙雙倒地，吳姓女子頭部重創，失去呼吸心跳，到院仍不治，警方對郭男酒測，雖無酒精反應，但發現郭男無照駕駛肇事，警方依過失致死將郭嫌送辦並開罰，將進一步釐清肇事原因。

    新北市景淡水分局今天上午11時許獲報，新北市淡水區淡金路199-1號前（往台北方向）路段發生兩輛機車車禍，警方到場，發現郭姓男騎士受傷、吳姓女騎士倒地命危，救護人員施救中，緊急送醫；警方調查、還原現場，初判為43歲郭姓男子騎機車，沿淡金路往台北行駛，突然右轉到路邊之際，與同向後方，同樣騎乘機車的54歲吳姓女子碰撞，兩人雙雙摔車，郭男四肢擦挫傷，吳女頭部受創當場無呼吸心跳外科OHCA。

    據了解，命危的吳姓女子到院急救，中午12時許不治，至於車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

