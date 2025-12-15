花蓮警抓女車手！ 監控手狂飆逃逸 狠撞8旬嬤釀7傷

花蓮縣鳳林警分局埋伏圍捕詐騙集團，當場壓制現場取款的44歲女車手，其他同夥開車逃逸發生車禍。（民眾提供）

花蓮縣鳳林警分局埋伏圍捕詐騙集團，當場壓制現場取款的44歲女車手，在旁負責把風監控的2名同夥見狀心虛，竟駕車在市區一路狂飆逃逸，最後在路口與其他車輛相撞，並波及一名路過的87歲阿嬤，造成2車加上行人共7人受傷送醫。警方隨後在嫌犯車上搜出3把開山刀，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，被害人許姓女子今年9月誤信網路「股票名師」投資群組，詐騙集團以內線消息利誘，謊稱必須透過「現金儲值」才能在平台操作獲利。許女不疑有他，分別於12月1日在台北南港、12月4日在花蓮站，先後交付50萬及100萬元現金給車手；直到事後與證券業友人閒聊，才驚覺遭到「假投資真詐財」，憤而報警。

鳳林警分局獲報後成立專案小組，被害人也約定於11日下午在台鐵鳳林站機車棚進行第三次面交，警方在周邊佈下天羅地網，44歲張姓女車手依約現身取款，埋伏員警見時機成熟，一擁而上將其壓制逮捕，當場查扣點鈔機及假文件。停在附近的白色轎車內，負責監控的林姓男子（23歲）與另一名林姓男子（22歲）見同夥落網，立刻發動車輛「落跑」。

詐團車輛沿著鳳林鎮大同路狂飆，行經中正路二段路口時，疑因車速過快失控，高速衝撞一輛載著一家四口的轎車，隨後車輛失控偏離，又掃到路旁一名無辜的87歲曾姓阿嬤，包含肇事的2名詐團成員在內，這起事故共造成7人輕傷送醫，經治療後均無生命危險。警方在詐團車輛內搜出3把開山刀。

鳳林警分局指出，警方將持續溯源追查，張姓女車手及2名林姓共犯訊後全數依詐欺等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。警方也呼籲，投資應循正當管道，切勿輕信來路不明的「名師」或面交現金要求。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

花蓮縣鳳林警分局埋伏圍捕詐騙集團，當場壓制現場取款的44歲女車手，其他同夥開車逃逸發生車禍。（民眾提供）

