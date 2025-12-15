台中男騎大型重機撞護欄噴飛橋下 送醫急救仍不治

台中劉姓男子今天上午騎乘重機，行經北屯區廍子路疑似自撞護欄，並噴飛到橋下，現場重機零件散落一地。（記者陳建志翻攝）

台中市劉姓男子（20歲）今天上午10點多，騎乘大型重機行經北屯區廍子路和仁友巷交叉路口時，不慎自撞護欄後，噴飛墜落約1層樓高的橋下，台中市消防局獲報立即派人到場搶救，發現劉男頭部撕裂傷，現場已經沒有呼吸心跳，雖救起送醫仍不治，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析後釐清。

台中市消防局今天上午10點46分接獲民眾報案，指稱北屯區廍子路和仁友巷交叉口發生車禍，並有一名重機騎士摔落到橋下，立刻派遣東山分隊出動3車5人到場搶救。

請繼續往下閱讀...

消防人員抵達時，發現劉姓男子（20歲）摔落約1層樓高橋下，檢視後發現頭部撕裂傷，現場已經沒有呼吸心跳，現場處置後立刻將他搬運上救護車送醫，經送往慈濟醫院搶救後仍不治。

警方初步調查，當時劉男騎乘大型重機沿廍子路南向行駛，到了該路口，卻不慎碰撞路口護欄，並噴飛到橋下，後續將報請檢察官相驗釐清肇事原因。

台中劉姓男子今天上午騎乘重機，行經北屯區廍子路疑似自撞護欄，並噴飛到橋下，現場重機零件散落一地。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法