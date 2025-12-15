為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    天道盟同心會份子曾酒後揮舞軍刺刀送辦 今晨開槍殺人被逮

    2025/12/15 14:35 記者吳昇儒／基隆報導
    鑑識人員對案發現場的保時捷進行採驗。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員對案發現場的保時捷進行採驗。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名有天道盟同心會背景的盧姓男子6日才因酒後在持軍刺刀在廟口周邊揮舞被送辦，沒想到又因鄭姓男子發生衝突後。今日凌晨雙方相約在大武崙工業區內談判時，盧男突然開了兩槍，其中一槍打中鄭男胸口，造成鄭男身亡。警方清晨4時獲報後，佈線逮人，9時許就在成功一路將人逮捕到案。

    據悉，34歲鄭姓男子有毒品、妨害秩序等前科，與33歲盧男本就相識，且為相同幫派份子，本來都是好友。日前發生糾紛後，鄭曾對盧嗆聲，說要對其開槍，昨日盧反客為主，要求鄭男外出談判。

    警方初步調查，鄭男昨日就開著家中保時捷外出，其家屬還因聯繫不上他報警處理。沒想到疑似與盧男相約好，今日凌晨各自開車前往工業區談判。最終談判破裂，盧男便持改造手槍對著鄭男開兩槍，其中一槍擊中右胸部，另一槍則射在車內。盧男發現對方死亡後，將遺體搬到後座，企圖掩人耳目。

    基隆市警察局四分局獲報後，立刻組成專案小組，以車追人，並鎖定盧男在成功一路附近，上午9時許，將人逮捕到案。

    據了解，盧男開槍殺人後，一度認為難逃法網，打電話到警察局勤指中心，表示自己在某產業道路附近，準備要去投案，但警方派員前往時，並未發現盧男蹤跡；直至上午9時許，才被警方埋伏逮捕，並在其家中發現涉案手槍。其行為是否符合投案程序，仍待認定。

    警方目前已經盧男帶回偵訊，將進一步釐清兩人衝突原因，是否與毒品、金錢糾紛有關，全案朝殺人罪偵辦。

    雙方約在大武崙工業區內談判。（記者吳昇儒攝）

    雙方約在大武崙工業區內談判。（記者吳昇儒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播