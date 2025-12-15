天道盟同心會份子曾酒後揮舞軍刺刀送辦 今晨開槍殺人被逮

鑑識人員對案發現場的保時捷進行採驗。（記者吳昇儒攝）

基隆一名有天道盟同心會背景的盧姓男子6日才因酒後在持軍刺刀在廟口周邊揮舞被送辦，沒想到又因鄭姓男子發生衝突後。今日凌晨雙方相約在大武崙工業區內談判時，盧男突然開了兩槍，其中一槍打中鄭男胸口，造成鄭男身亡。警方清晨4時獲報後，佈線逮人，9時許就在成功一路將人逮捕到案。

據悉，34歲鄭姓男子有毒品、妨害秩序等前科，與33歲盧男本就相識，且為相同幫派份子，本來都是好友。日前發生糾紛後，鄭曾對盧嗆聲，說要對其開槍，昨日盧反客為主，要求鄭男外出談判。

警方初步調查，鄭男昨日就開著家中保時捷外出，其家屬還因聯繫不上他報警處理。沒想到疑似與盧男相約好，今日凌晨各自開車前往工業區談判。最終談判破裂，盧男便持改造手槍對著鄭男開兩槍，其中一槍擊中右胸部，另一槍則射在車內。盧男發現對方死亡後，將遺體搬到後座，企圖掩人耳目。

基隆市警察局四分局獲報後，立刻組成專案小組，以車追人，並鎖定盧男在成功一路附近，上午9時許，將人逮捕到案。

據了解，盧男開槍殺人後，一度認為難逃法網，打電話到警察局勤指中心，表示自己在某產業道路附近，準備要去投案，但警方派員前往時，並未發現盧男蹤跡；直至上午9時許，才被警方埋伏逮捕，並在其家中發現涉案手槍。其行為是否符合投案程序，仍待認定。

警方目前已經盧男帶回偵訊，將進一步釐清兩人衝突原因，是否與毒品、金錢糾紛有關，全案朝殺人罪偵辦。

雙方約在大武崙工業區內談判。（記者吳昇儒攝）

