    社會

    南市前議長郭信良涉光電弊案 回填廢棄物被訴求處3年半

    2025/12/15 14:40 記者鮑建信／高雄報導
    前台南市議長、現任議員郭信良涉嫌提供土地，供廠商回填廢棄物，被橋頭地檢署起訴。（資料照）

    前台南市議長、現任議員郭信良涉嫌提供土地，供廠商回填廢棄物，被橋頭地檢署起訴。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦台南光電弊案，發現前議長郭信良涉嫌提供土地，供廠商違法回填廢棄物，依違反廢棄物清理法等罪，將郭等5人提起公訴，並求處郭男3年6月徒刑。

    起訴書指出，2022年間，郭信良計畫興建光電案場，於是指示其經營昱峰公司李姓員工出面向王姓男子等人承租臺南市安南區城西段13筆土地，並進行簽約、公證。

    2024年8月間，因台電公司饋線容量不足，昱峰公司未能向台電取得電業籌設許可，更未進入施作階段，該地處於閒置狀態。

    郭信良前曾多次向同案被告即廠商李南翰調借資金而有相當情誼，認為城西段土地尚無其他進展，於是供他做為回填廢棄物，李嫌並在2024年8月20日至10月間，夥同徐哲斌、黃久泰、蔡政原等人共謀，涉嫌傾倒含有磚塊、混凝土塊、夾雜疑似塑膠管材、塑膠器具等營建混合廢棄物，共約4萬9372立方公尺。

    承辦檢察官上午偵查終結，依違反廢棄物清理法，將郭等5人提起公訴，郭則始終否認犯行。

