    社會

    逼車釀禍？BMW與休旅車「黏巴達」衝上分隔島2傷 警追肇因

    2025/12/15 14:21 記者湯世名／彰化報導
    BMW轎車衝上分隔島，車頭嚴重毀損。（圖由警方提供）

    BMW轎車衝上分隔島，車頭嚴重毀損。（圖由警方提供）

    逼車釀禍？彰化縣花壇鄉東外環道昨天（14日）晚間發生一起離奇事故，1輛新車市價近300萬元的BMW328與同方向1輛休旅車發生碰撞事故，BMW轎車還衝撞中央分隔島嚴重毀損，休旅車女駕駛與乘客都受傷，所幸送醫治療無生命危險，影片PO網有人懷疑是行車糾紛，警方檢視影片也發現當時2輛車幾乎緊貼行駛，初步了解雙方不認識，肇事原因與責任進一步了解中。

    警方根據影片發現，這起事故發生在昨晚7點多，BMW轎車與休旅車同方向行經花壇鄉東外環道與彰員路二段路口時，2輛車突然失控追撞後，休旅車先失控打滑，BMW轎車先衝撞分隔島，再撞擊休旅車，兩車都受程度不一毀損，其中BMW轎車車頭與車身嚴重受損，車體零件噴飛，車體還冒煙，現場一片狼藉。消防局據報派員趕往現場，BMW轎車駕駛並未受傷，休旅車上的女駕駛與乘客則都左腳、頸椎受傷，所幸送醫僅受輕傷。

    不過有網友將事故影片發生過程PO網指出，當時不知為何BMW擠前面休旅車，只覺得不對勁，趕緊一直往旁開，結果親眼目睹整個車禍過程，當時嚇傻了；有網友則說是行車糾紛，看過影片的民眾也認為這兩輛車當時幾乎是緊貼著行駛，結果在經過路口時發生碰撞失控釀禍，實在很危險。

    兩車車體零件散落一地，事故現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    兩車車體零件散落一地，事故現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    熱門推播