男3度酒駕被罰27萬不繳 屏東執行分署協助轉介戒酒

屏縣一名男子多次酒駕遭裁罰移送執行，屏東分署協助其踏上戒酒路。（示意圖，法務部行政執行署屏東分署提供）

屏東縣一名男子在2018年至2023年間3度酒駕，除被判處有期徒刑3月，也被裁罰27萬元，但他遲未繳納，遭強制執行，經法務部行政執行署屏東分署訪查，男子表示願意分期繳納，也想接受酒癮治療，書記官於是幫他轉介台灣戒酒暨酒癮防治中心。

屏東分署表示，男子於2018年7月間喝酒後駕駛重型機車上路闖紅燈及未開啟大燈，被警方攔查發現該男子飲酒後吐氣所含酒精濃度超標，報請檢方偵辦，經屏東地院認犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑3月。

2020年9月，該名男子開車行經屏東縣瑪家鄉，因拒絕酒測，經警方查獲以違反「道路交通管理處罰條例」第35條第4項第2款規定予以舉發，被裁罰新台幣18萬元；他又於2023年11月間酒後騎機車，警方攔查發現男子酒測值超標，以違反「道路交通管理處罰條例」第35條第3項規定予以舉發，被裁罰9萬元，吊銷重機駕駛執照，並應參加道路交通安全講習，公布姓名、照片及違規事實。

不過，男子未繳納罰款，經公路局高雄區監理所屏東監理站陸續移送強制執行，屏東執行分署承辦書記官收案後執行，發現男子名下財產仍不足清償，前往男子住所訪查，男子表示自己務農但有誠意繳納欠款，希望分署讓他分期繳納。

男子還表示，親友有勸他少喝一點，他對喝酒這件事不會覺得不好，但為了家人有想要戒酒，願意接受酒癮治療。書記官請他填寫相關文件後，幫他轉介給台灣戒酒暨酒癮防治中心進行飲酒問題諮詢或醫療服務。

屏東分署表示，如果民眾發現自己或是家人，因為反覆飲酒問題造成生活適應不良情況但仍無法停止飲酒，宜尋求社會資源介入幫忙，也可請屏東執行分署轉介給相關酒癮防治體系。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

