大逆轉！桃園女國中生被爆公然施用「喪屍煙彈」 檢驗結果全是陰性

桃園市警局少年警察隊執行「雷霆除暴」專案，破獲隱身在民宅內的製毒工廠，起獲大批毒品。（記者余瑞仁翻攝）

大逆轉！桃園1名國中女學生上星期被指控在教室內當著眾多同學面前公然施用「喪屍煙彈」，然而桃園市警局少年警察隊今（15）日指出，警方將當日查扣的器具、煙彈與事後採集的女學生尿液送專業鑑驗公司檢驗，結果全部呈現陰性反應，案情從公然吸毒刑案逆轉為未成年私用電子煙，後續函請桃園市府教育局輔導和衛生局裁罰。

桃園市某國中日前傳出1名8年級女學生在教室內公然吸食俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯，對著其他同學早餐吞雲吐霧，女學生還一度翻白眼、身體突發顫抖，最後當眾昏倒在地，引起其他學生震驚。事發後，市議員黃瓊慧質疑校方毫無警覺、讓家長接走學生，少年警察隊因此錯失查案及採驗尿液時機。

少年警察隊隊長戴賢今天表示，針對有國中女學生疑似施用喪屍煙彈案，警方獲報依法啟動調查，煙油及尿液檢體經檢驗均呈陰性反應。據了解，校方本月8日案發當天即查扣器具和煙彈並通知警方，少年隊9日到校初篩查扣，並與女學生家長聯繫通知盡速協助釐清案件，經家長同意10日採集女學生尿液後，警方將查扣煙油送尖端先進醫藥公司，將女學生尿液送新生生物科技公司兩家專業鑑驗公司，檢驗結果均呈現陰性反應，案情從施用毒品逆轉為未成年私用電子煙，後續函由教育局輔導、衛生局裁罰。

少年警察隊另指出，警方持續針對施用毒品案件溯源追查，上周執行「雷霆除暴」專案，破獲一處隱身在民宅內的製毒工廠，查獲27歲簡姓嫌犯為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，刻意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，共查扣第三級毒品咖啡包385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估成品、半成品市價約300萬元，案依毒品危害防制條例罪嫌將簡男送辦，並持續溯源追查上游。

警方查獲的毒品包裝成食品及新潮外觀。（記者余瑞仁翻攝）

警方查獲的毒品包裝成食品及新潮外觀。（記者余瑞仁翻攝）

