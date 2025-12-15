為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假檢警搭配「電話被監控」話術 成功騙走她250萬元

    2025/12/15 13:10 記者王冠仁／台北報導
    詐騙集團拿假的法院公文書騙王女。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團拿假的法院公文書騙王女。（記者王冠仁翻攝）

    王姓女子接獲詐騙集團亂槍打鳥的「假檢警」行騙電話，對方謊稱她涉入1宗詐欺、洗錢案，要求她每天回報行蹤，還謊稱想證明自己不是共犯，要把名下財產交給「地檢署」保管；詐騙集團擔心穿幫，還謊稱「會監控電話」，要求她領錢時不得透露用途，「否則就是洩密罪」。她先被騙走250萬元，要再去台灣銀行提領300萬元時，被行員與保七總隊第一大隊警方聯手攔阻。

    保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，司法機關不會以電話辦案，也不會要求民眾將帳戶內資金監管、提領或面交。如接獲疑似詐騙電話，務必冷靜查證，並立即撥打110報案電話或165反詐騙專線求助。

    警方調查，30歲王女日前接獲詐騙集團1通電話，對方謊稱是林士榮檢察官，還說她涉及1宗詐欺案與洗錢案。王聽得嚇壞，急忙追問該如何處理，這時對方先騙她要每日回報行蹤，不久後又騙她要把名下財產領出來交給地檢署專人保管，還騙她不可透露領款用途，否則就會觸犯洩密罪。

    王信以為真，先是跑去另外1間銀行，提領250萬元並與對方相約在台南公園面交，還拿出1張假的台北地方法院公文給她；詐騙集團食髓知味，又編理由再騙她，期間還發現她在台灣銀行的帳戶內還有300萬元，於是又與她相約面交，「不然要把你抓回去台北」。

    王隨即又跑到台灣銀行台南分行，打算提領帳戶內的300萬元，行員關懷提問時發現異狀，隨即通報駐守台銀的保七總隊第一大隊警方。

    員警向王女詢問，她起先聲稱領錢是要用來投資以及房屋修繕，還拿出1張詐騙集團給她的室內設計公司估價單。但是員警進一步致電該室內設計公司，發現沒這一回事，還用Google Map查詢她所說的施工地點，也跟她所說不符，她這才說出實情。

    警方發現王落入詐騙集團的假檢警圈套，立刻拿出過往新聞案例對她勸說、分析，並解釋檢警辦案流程，根本不會要民眾拿錢出來保管，最終她才發現受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方向王女勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方向王女勸說。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播