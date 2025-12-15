為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夫妻吵架妻自傷失聯 東勢警速協尋化解危機

    2025/12/15 12:51 記者歐素美／台中報導
    警方在偏僻的巷子裡找到劉女車子，將她帶回派出 所安置，等候家人接回。（民眾提供）

    警方在偏僻的巷子裡找到劉女車子，將她帶回派出 所安置，等候家人接回。（民眾提供）

    台中市新社區一名20歲女子，與丈夫吵架後失聯，並傳手部受傷照片給丈夫，疑有自傷傾向，丈夫擔心妻子發生意外趕緊向警方報案，東勢警分局獲報後以車追人，鎖定女子車輛行經軌跡，在石岡區豐勢路一處巷子將女子攔下，並通報119救護人員到場為女子的手部包紮，女子拒絕就醫，員警將她帶回派出所休息後，聯絡家屬到場接回，結束一場虛驚。

    昨天下午4點左右，東勢警分局土牛派出所接獲警方轉報，指稱劉姓女子（20歲）因與丈夫因瑣事爭吵後失聯，隨後並傳送手部受傷的照片給丈夫，疑似有自傷傾向，女子丈夫憂心忡忡，深怕妻子發生意外，立刻向警方尋求協助，盼望能在最短時間內找到人。

    土牛派出所所長吳清煬與警員黃繼緯接獲通報後，第一時間調閱資料，鎖定女子所駕駛車輛的行車軌跡，發現其最後行蹤出現在石岡區豐勢路一處巷口附近，因地處偏僻，兩人立即駕車前往搜索，最終在該巷巷底一處堤防邊發現劉女。

    警方立即上前關心，確認女子身上有傷勢，旋即通報119救護人員到場為劉女進行包紮，但劉女拒絕就醫，情緒仍激動，兩名員警耐心勸導，將她帶回派出所休息，並聯絡家人到場接回。女子丈夫對土牛所員警的迅速行動與鍥而不捨表達感謝，才未釀成無法挽回的遺憾，劉女情緒穩定後，也對警方辛勞表達歉意。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

