為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    蔣萬安上任將滿3週年 北市警持續落實「安全之都」政策

    2025/12/15 12:28 記者王冠仁／台北報導
    台北市長蔣萬安（中）過去曾視察台北市警局的數位科技戰情中心。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安（中）過去曾視察台北市警局的數位科技戰情中心。（記者王冠仁翻攝）

    台北市長蔣萬安即將邁入就任3週年，為此，台北市警局今天公布相關數據，強調台北市在治安、交通等各項評比中，都在全國名列前茅。台北市警局也強調，未來會持續落實「安全之都」的施政主軸，除了持續以社區警政為根基推展治安工作外，也會積極運用AI及科技軟硬體設備，精進維護治安與交通安全。

    北市警指出，台北市警方率全國之先成立「數位科技戰情中心」，以面對日益複雜的犯罪型態與大型活動維安需求，並整合所屬機關量能，啟動「科技聯防」革新戰略，使台北市全般刑案等犯罪破獲率之近期統計，在偵防詐欺犯罪、防制幫派、肅槍、查緝毒品的全國評比中均名列前茅。

    根據統計，在台北市發生的刑案，以詐欺案占比最高、成長幅度也最顯著。北市警方因此會同法務局、資訊局研議，自行建置全國首創的「AI詐騙廣告偵測系統」，進行詐騙廣告前端監測與通報下架作業，落實「主動偵測、即時阻詐」的防堵策略；對於未依規定時限下架的廣告案件，均函送數位發展部依法裁罰。

    在交通方面，北市警開發建置「現場處理APP」，員警透過「道路交通事故e化處理行動裝置」平板，製作交通事故資料，同步上傳e化系統資料庫，提升事故處理速度，減少民眾等候時間。在跨年煙火、燈會等大型活動中，透過戰情中心數據分析與即時觀測，迅速調度警力、分流人車與提高突發事故的處理效率。

    北市警表示，全球設計及建築公司Gensler公布「2025全球最想長居城市」調查報告，台北市在「安全穩定」及「降低犯罪」等8大指標全面超越國際平均數，榮登全球第一。遠見雜誌「2025縣市總體暨永續競爭力調查」，台北市獲「競爭力首善之城」殊榮，其中「治安」面向為六都第一。天下雜誌「2025永續幸福城市大調查」中，治安、交通數據與民眾對治安滿意度，也是六都第一。

    另Travelbag旅遊雜誌發布「2025夜間旅遊最安全城市」，北市夜間安全評分榮獲全球第二；英國Time Out旅遊雜誌今年公布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」，台北市勇奪冠軍。

    北市警說，這些正面評價，顯見穩健的警政工作深受市民與國內、外旅客的肯定，未來將持續以科技精進民眾有感的治安治理作為，建構安全、安居、安心的生活環境，共同勾勒「幸福城市」藍圖。

    北市警局勤業務評比屢獲佳績。（記者王冠仁翻攝）

    北市警局勤業務評比屢獲佳績。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播