    社會

    高雄少年隊偵查佐餐後遭毆疑有隱情 督察室介入調查

    2025/12/15 12:07 記者黃良傑／高雄報導
    高雄少年隊偵查佐餐後遭毆，案情疑雲重重，督察室將調查。（記者黃良傑攝）

    高雄少年隊偵查佐餐後遭毆，案情疑雲重重，督察室將調查。（記者黃良傑攝）

    高市少年警察隊1名偵查佐帶家人到鳳山某餐廳吃飯，傳出遭4名男子毆打，少年隊推稱遭餐廳店員毆打，餐廳否認，少年隊改口上2樓桌遊店借用廁所被打，是否另有隱情，督察室已介入調查，並先將他調離現職。

    少年隊今（15）日接受媒體追訪，詢問1名偵查佐在餐廳內因用餐糾紛，遭4名店員誤會毆打；少年隊長陳仁正跳出解釋「本隊同仁攜同妻小到餐廳吃飯，餐後準備離開出大門，被帶到店外旁角落毆打，同仁臉部由紅腫挫傷」。

    經媒體回訪餐廳，餐廳人員否認打人，強調偵查佐上2樓「桌遊店」後，就被對方店員毆打受傷，絕對與餐廳無關。

    陳仁正隊長再上火線表示，「同仁與妻小用餐完畢，欲上洗手間走上2樓，隨即又下樓離開，妻小先去開車，我們的同仁被帶至店外旁角落處」。

    少年隊偵查佐日前遭人毆打成傷，案情在警界引發熱議，傳出該名偵查佐上到2樓後，疑酒後對桌遊店員嗆聲，是否因此引來拳腳相向，少年隊未做說明。

    據了解，該名偵查佐於107年曾酒駕被吊牌，111年間又考取刑事牌，直接派少年隊，此次遭襲案情恐不單純，少年隊回應出現不同版本，竟還辯稱偵查佐上2樓借廁所，下來就被毆打說法，反引發更多質疑。

