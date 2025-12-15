為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中街頭驚見遭砍血淋淋斷掌？ 員警一看結局超展開

    2025/12/15 11:11 記者陳建志／台中報導
    台中大里街頭昨天出現一隻血淋淋的斷掌，所幸警方查看確認是玩具假手，因恐造成民眾驚嚇，警方將依違反社維法開罰。（記者陳建志翻攝）

    台中大里街頭昨天出現一隻血淋淋斷掌，嚇壞路過民眾，所幸剛好員警巡邏經過發現下車查看，才發現是一隻玩具假手，不過因相當逼真，不仔細看還以為有人手掌遭砍斷丟棄路邊，警方調閱監視器，發現是從一名陳姓民眾車頂掉落，陳男表示是小孩玩耍，不慎將假手丟到車頂，因容易造成民眾恐慌，警方將依違反社會秩序維護法移請台中地院簡易庭裁處。

    大里區德芳路3段的街頭，昨天下午1點左右出現一隻血淋淋的斷掌，民眾經過看到都嚇一跳，霧峰分局大里分駐所巡邏員警經過時發現，立刻停車查看，確認是一隻玩具假手，不過因樣貌逼真，警方不敢大意，立刻調閱監視器追查。

    經警方調閱監視器後發現，該隻斷掌是從一輛廂型車的車頂掉下來，經聯繫陳姓車主（38歲），陳男表示，疑似是小孩拿著玩具假手玩耍後，不慎將玩具假手丟到車頂卻沒拿下來，因自己沒發現將車開出來才會半途掉落在路面，不過因恐造成民眾驚嚇，將依違反社會秩序維護法第63條第1項第6款移請簡易庭裁處。

    警方調閱監視器，發現玩具假手是從一輛廂型車的車頂掉落。（記者陳建志翻攝）

