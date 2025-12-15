失智翁外出未返家嚇壞妻子 警地毯式搜尋2小時內尋獲

王男獨自外出後一直沒有返家，妻子起床後發現丈夫不見蹤影連忙請求警方協尋，警方展開地毯式搜尋於2小時內將王男尋獲。（記者陸運鋒翻攝）

罹患帕金森氏症及失智症的68歲王姓阿伯，上週凌晨從台北市大安區家中外出後一直未返家，妻子起床後發現丈夫不見蹤影，連忙向警方請求協尋，經警方調閱監視影像並展開地毯式搜尋，於2個小時內找到王男，所幸他安然無恙，順利與妻子團聚。

警方調查，敦化南路派出所於本月上旬清晨6時許，接獲心急如焚的廖姓婦人報案，稱丈夫王姓男子因罹患帕金森氏症及失智症，於凌晨自行離家後失去聯繫，擔心發生意外，便請求警方協助尋找。

警方表示，受理後立即調閱周邊監視器，發現王翁當日凌晨3時40分獨自步行外出，隨即擴大搜尋範圍，並持續掌握王翁行蹤，最終發現其身影出現在敦化南路一段某巷弄內。

警方指出，員警趕往現場後，發現王男坐在路旁休息，所幸生命及身體狀況均無大礙，隨後將王翁載回派出所與妻子團聚，而家屬對警方的協助表達感謝，這起突發事件總算圓滿落幕。

警方呼籲，若家中長輩有失智症狀，可能會自行離家而迷失方向，為確保長輩的安全，建議協助長輩佩戴標有聯繫電話的手環，或在長輩手機中設置緊急聯絡人電話號碼，以確保長輩人身安全。

