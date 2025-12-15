為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失智翁外出未返家嚇壞妻子 警地毯式搜尋2小時內尋獲

    2025/12/15 11:01 記者陸運鋒／台北報導
    王男獨自外出後一直沒有返家，妻子起床後發現丈夫不見蹤影連忙請求警方協尋，警方展開地毯式搜尋於2小時內將王男尋獲。（記者陸運鋒翻攝）

    王男獨自外出後一直沒有返家，妻子起床後發現丈夫不見蹤影連忙請求警方協尋，警方展開地毯式搜尋於2小時內將王男尋獲。（記者陸運鋒翻攝）

    罹患帕金森氏症及失智症的68歲王姓阿伯，上週凌晨從台北市大安區家中外出後一直未返家，妻子起床後發現丈夫不見蹤影，連忙向警方請求協尋，經警方調閱監視影像並展開地毯式搜尋，於2個小時內找到王男，所幸他安然無恙，順利與妻子團聚。

    警方調查，敦化南路派出所於本月上旬清晨6時許，接獲心急如焚的廖姓婦人報案，稱丈夫王姓男子因罹患帕金森氏症及失智症，於凌晨自行離家後失去聯繫，擔心發生意外，便請求警方協助尋找。

    警方表示，受理後立即調閱周邊監視器，發現王翁當日凌晨3時40分獨自步行外出，隨即擴大搜尋範圍，並持續掌握王翁行蹤，最終發現其身影出現在敦化南路一段某巷弄內。

    警方指出，員警趕往現場後，發現王男坐在路旁休息，所幸生命及身體狀況均無大礙，隨後將王翁載回派出所與妻子團聚，而家屬對警方的協助表達感謝，這起突發事件總算圓滿落幕。

    警方呼籲，若家中長輩有失智症狀，可能會自行離家而迷失方向，為確保長輩的安全，建議協助長輩佩戴標有聯繫電話的手環，或在長輩手機中設置緊急聯絡人電話號碼，以確保長輩人身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播