為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逼迫同性婚、賣房付學費...... 2女開心靈課程 騙4被害者5298萬

    2025/12/15 10:44 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    「帕拉淨心養生莊園企業社」負責人張淑珺與授課老師陳美妃聯手，規劃「靜心課程」，以不加入就會沒救、死定了、必死無疑，從罹患癌症或遭遇困難的4名學員手中騙得5298萬餘元；另還要求學員結婚以取得財務資訊後，再命學員賣房付學費，另要學員公然猥褻或穿內衣拍攝照片上傳群組，若不服從管教則祭出「自己撞牆、青蛙跳」等處罰，台北地檢署今依強制、詐欺取財、恐嚇取財等罪嫌起訴陳女，張女已歿不起訴。

    檢警調查，張女是「帕拉淨心養生莊園企業社」、「新心人類非凡教育訓練有限公司」負責人，與陳女聯手，對外以上述兩公司或「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」名義，開設課程招攬學員，其中，張女自稱是「Sauchi」、陳女則是「Shivakari」。

    檢警調查，陳女以話術取信被害者、卸下其等心防，隨後就說要介紹假冒具心理學訓練的張女給他們認識，並以張女曾出版「變成為自己的大老闆」一書，且再國外受過「The Bright Path」等心理學訓練博取信任，2人再聯手以不加入課程「就會沒救、死定了、必死無疑」為由，騙被害者加入課程繳交學費合計高達5298萬餘元；檢方統計，4名被害者中，有2人罹患癌症，分別遭詐523萬及684萬，另2人則分別被騙650萬及3440萬元。

    檢警調查，陳女以話術取信被害者、卸下其等心防，隨後就說要介紹假冒具心理學訓練的張女給他們認識，並以張女曾出版「變成為自己的大老闆」一書，且在國外受過「The Bright Path」等心理學訓練博取信任，2人再聯手以不加入課程「就會沒救、死定了、必死無疑」為由，騙被害者加入課程繳交學費合計高達5298萬餘元。

    不僅如此，等被害者加入課程後，2人就會要求各成員同住在一個房間內，動輒出言辱罵，還涉嫌罔顧學員性向，強命學員同性結婚，以取得被害者財務資訊，再要求賣房付學費，另外還要求學員互相監督、公開猥褻、穿女性內衣拍照上傳群組，若學員不從，就會以「團體規範、心靈鍛鍊、自我突破」為名義，指示學員自行撞牆、青蛙跳、打巴掌，甚至命學員低價當張女母親看護，或是送外賣把報酬當學費，剝削勞動報酬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播