    首頁 > 社會

    高雄男嫌吵砍死鄰居夫妻 目擊命案2幼童情緒激動醫評估無法出庭

    2025/12/15 10:28 記者鮑建信／高雄報導
    高雄羅姓夫婦遭鄰居吳龍滿殺死案，高雄高分院今上午開庭審理。（資料照）

    高市男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著2名幼子面前殘殺其父母，被高雄地院依殺人罪，判處兩個死刑，高等法院高雄分院上午開庭，小孩得知要出庭作證，情緒反應激烈，經醫生評估後作罷。

    據了解，被告吳龍滿與羅姓夫婦均為高雄市苓雅區某大樓住戶，雙方為上、下層住戶關係。吳男疑因樓上羅姓夫婦家人太吵，乃於2023年9月15日上午，涉嫌持刀械進入羅家住處，見大門未閉闖入，當著2名小孩面前，在客廳、主臥室，涉嫌砍死羅姓夫妻後，騎機車逃逸。

    高雄地院國民法官庭依殺人罪判處吳男2個死刑，褫奪公權終身，檢方依職權上訴，吳男則放棄上訴。

    今天上午高雄高分院開庭，由於吳男質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，因此首度傳喚目前仍在台北就醫2名幼子，但因他們接獲傳票獲悉要出庭，身心極度不穩定，經醫生評估不宜到庭而作罷。

    此外，院方並另外傳訊吳男妻子和兒子，了解他生活狀況做為量刑參考，但2人同樣未出庭答辯。吳男初步應訊，仍然否認犯行，庭訊正在進行中。

