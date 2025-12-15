為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夭壽！新竹禮儀師接辦個別火化卻謊報集體火化賺差價 判刑3月

    2025/12/15 10:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹禮儀師謊報個別火化為集體火化，從中賺差價背信判刑。（情境照）

    新竹王姓禮儀師接辦許女死產胎兒殯葬事宜時，得悉許女欲以個別火化方式辦理，他卻借用其他公司名義，向老闆謊稱集體火化，從中賺取差價8千元，新竹地院依背信罪判刑3月。

    法官調查，禮儀師王男負責處理生命公司所承接客戶委辦之殯葬相關事宜，去年8月以公司名義接辦許女死產胎兒殯葬事項後，得悉許女欲以個別火化方式辦理，其能從中賺取與集體火化方式處理之差價，竟借用其他公司名義，將案件轉以該公司承接、處理個別火化事宜，並向許女收取2萬1千元火化費用及棺木加大費用3千元、規費4700元，共計2萬8700元。

    事後王男對自己公司則宣稱案件係以集體火化方式處理，而在價目表填載不實之集體火化費用「6800元」，因此獲取約8千元利益。

    後來王男因故離職交回工作手機，經公司人員檢視手機內容發現有異後，查詢發現案件已火化且非以生命公司名義處理，始悉上情。

    法官審酌被告正值壯年，不思循正當管道獲取錢財，竟利用擔任禮儀師處理客戶委託之殯葬事宜時，為謀求一己之私從中賺取差價而為本案犯行，且獲取8千元利益，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信觀念，依背信罪判刑3月。

