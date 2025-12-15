漁船未開警報拖網！勾斷三芝海纜致通訊中斷 檢依電管法起訴

檢方調查，案發當時呂男僅開啟備用AIS終端機，且警報功能處於關閉狀態，未能接收電信公司發送的海纜警戒告警；呂男持續作業，導致沉放網板勾到連接新北市淡水區機房的海底電纜。（僅示意圖，非本案照片）

漁船「亭凡川2號」今年初在新北三芝海外進行拖網漁船作業時，疑因未開啟AIS警報系統，未察覺進入海纜警戒區，不慎勾斷電信公司鋪設的海底光纜，導致通訊中斷。士林地檢署偵查認定，呂姓船主涉犯過失毀壞海纜罪，依電信管理法提起公訴。

起訴指出，呂男為漁船「亭凡川2號」」所有人，該船總噸位64.31噸，平時於我國經濟海域從事底層魚類拖網作業，船上設有2套AIS（自動識別系統）終端機。今年2月14日晚間，呂男駕船自八斗子漁港出港，並於同月16日中午在新北市三芝外海作業。

檢方調查，案發當時呂男僅開啟備用AIS終端機，且警報功能處於關閉狀態，未能接收電信公司透過AIS基站發送的海纜警戒告警訊息；呂男當下未確認拖網範圍是否鄰近海纜鋪設區域，仍持續作業，導致沉放網板勾到連接新北市淡水區機房的海底電纜，電纜因受力過度扭曲，於當日12時49分發生心線斷裂並中斷通訊。

中華電信公司發現異常後報警處理，海巡署調閱雷達及AIS航跡資料，確認案發時該海域僅有涉案漁船作業，並查扣漁船網具，發現重達260公斤的網板與海纜受損情形相符，AIS畫面亦顯示警報系統處於關閉狀態。此外，海底電纜位置屬公開資訊，漁會亦曾配合宣導鋪設及維修訊息。

呂男到案後否認犯行，辯稱僅知有海底電纜但不清楚位置，並表示船上AIS警報系統自購船時即為關閉狀態，非其自行設定。

不過檢方偵查後認定，被告未善盡注意義務，過失毀壞與海纜登陸站連接之纜線，行為已涉犯電信管理法第72條第4項規定，依法提起公訴。

