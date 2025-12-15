越男酒駕釀禍！ 新屋電桿被撞1615戶停電 台電凌晨搶修復電

白色轎車酒駕釀禍，撞擊桃園新屋電桿造成1615戶停電 ，台電凌晨搶修復電。（圖由警方提供）

桃園市新屋區台電公司所有台電石湖幹#5支線桿，昨（14）日晚上10時17分遭車輛撞擊，造成新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶計1615戶停電，用戶深夜突然無電可用，相當無奈又生氣。

此事故經台電公司桃園區營業處立即派員搶修，已於今（15）日凌晨0時09分全數復電。

楊梅警分局於昨晚10時19分許警方接獲報案指出新屋區華興路51號發生交通事故，經了解為越南籍高姓男子（31歲）駕駛白色轎車於上述地點自撞電線桿，導致電線桿倒塌及車上乘客受傷，後續檢測駕駛酒測值為每公升0.17毫克，全案依公共危險罪偵辦，另事故發生詳細原因警方調查釐清中。高男也必須負責台電電桿斷裂後續賠償事宜。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

