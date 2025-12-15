士兵休假逾期未歸逃兵當車手 判刑3個月

陳姓士兵休假逾期未歸竟逃兵當起詐騙車手，檢方求刑3年，屏東地院判他3個月徒刑。（記者李立法攝）

陸軍機械化第三三三旅陳姓二兵休假逾期未歸，行蹤成謎，竟跑去當詐騙車手被警方查獲，檢方偵辦後，認為陳男棄役加入詐騙集團，破壞軍紀，且犯後毫無悔意，向法院具體求刑3年；屏東地院卻認為陳男犯後尚未悔意，依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處陳男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

陳男去年7月19日休假離營後即未再返營，部隊也聯繫不上陳男與其家屬，行蹤成謎的陳男竟當起詐騙集團車手，1個多月後在台南被警方查獲；檢方認為，陳男身為現役軍人，卻棄役不歸，破壞軍隊紀律及人員安全管控，已屬不該，逃兵期間竟還從事詐騙、洗錢犯罪，且犯後矢口否認犯行，毫無悔意，甚至直言藐視司法，建請法院從重量刑，量處有期徒刑3年，以昭炯戒。

屏東地院認為，陳男因涉及刑事案件，意圖長期脫免職役而離去職役，法治觀念淡薄，枉顧國家法令，檢方雖具體求刑3年，但衡量全案情狀，陳男尚有悔意，就其違反職役職責部份，應處3個月徒刑，得易科罰金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

