惡劣！酒駕拒攔查衝撞員警還揮拳 醉男被逮認錯判9月

台中劉姓男子酒駕拒檢還騎車衝撞員警、揮拳毆打，台中地院依公共危險、妨害公務罪判處9月徒刑。（記者陳建志攝）

台中劉姓男子，今年1月酒後騎車上路，行經大里區美群路時因逆向遭員警攔查，沒想到劉男拒檢加速逃逸，遭員警攔下後，又加速衝撞員警，造成自己和員警都雙雙倒地，接著又揮拳攻擊員警臉部，造成員警全身多處受傷，被制伏送辦，台中地院審理時劉男坦承犯行，並和員警達成和解，依不能安全駕駛動力交通工具罪判6月，並依以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪判刑6月，2罪合併應執行9月。

台中地檢署調查，劉姓男子今年1月25日凌晨1點50分，從大里區一家担仔麵攤飲用啤酒後，酒後騎機車上路，行經大里區美群路與美群路155巷交岔路口處，因行車不穩、逆向，遭霧峰分局員警巡邏發現，立即以蜂鳴器及警笛聲示意停車，劉男見狀拒絕停車受檢持續行駛，員警緊隨後攔下。

不料正當員警下車對他盤查時，劉男竟加速催動油門衝撞員警，造成兩人都跌倒在地，員警起身將劉男扶至路邊欲進行酒測，劉男冷不防又揮拳毆打員警臉部，造成員警臉部挫傷、全身四肢多處挫傷，後來才遭支援警力制伏，並對他進行酒測，測得酒精濃度值為每公升1.25毫克明顯超標，將他逮捕送辦。

台中地院審理時，劉男坦承犯行，法官審酌劉男無視法規禁令酒駕，還騎車對員警衝撞，造成員警全身多處受傷，嚴重侵害國家公權力執行的威信與尊嚴，考量犯後坦承犯行，並與員警達成和解，犯後態度尚可，判決不能安全駕駛動力交通工具罪6月，駕駛動力交通工具對依法執行職務的公務員施強暴罪判刑6月，2罪合併應執行9月，可上訴。

