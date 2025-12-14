又來了！彰化市彰南路庇護島半年第12撞 「撞」況惹人憐！

彰化市彰南路的行人庇護導又撞了，半年來被撞第12次。（民眾提供）

又來了！距離2026年只剩半個月的時間，彰化市彰南路的行人庇護島今天（14日）又被撞了，這是半年來的第12撞！現場直擊民眾大喊，以為這場景只會在電視看到，沒想到直擊看到，差點以為這是重播！

彰化市彰南路的道路改造工程，把原本的「扭扭路」大改善，受到用路人的一致肯定，偏偏行人庇護島的命運不同調，因為，車流量大，加上巷口的轉彎車或是迴轉車多，讓庇護島一再被撞，原本要保護行人的庇護島，反覆成為受害者。

今天的自撞意外，發生在下午2點多，車輛要轉彎就直接撞上庇護島，還整部車都騎了上去，把防撞桿完全輾壓，駕駛驚覺情況不對，馬上下車檢查，才知道是撞上庇護島了。

彰化市彰南路的行人庇護島在半年來遭到12撞，每次都引來兩派論戰，一派認為駕駛「切西瓜」習慣不改，這永遠都是交通安全的地雷。但也有另一派認為，在保護行人與車輛行車交通安全之間，除了行人庇護島以外，應該可以研議更好的辦法，畢竟，庇護島是無辜的，不該讓它一撞再撞。

