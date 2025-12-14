台中16樓商辦「雪糕刺客」非個案 惡意塗鴉涉毀損恐判刑

台中北區中清路上16樓商辦遭「雪糕刺客」高空塗鴉。（記者許國楨攝）

台中市近年公共與私人建物頻遭惡意塗鴉，從中捷列車、電梯到廢棄加油站外牆，以及高鐵台中站外路標皆遭噴漆惡搞，警方依法追查或裁罰，提醒民眾惡意塗鴉不僅破壞市容，更可能觸犯「刑法」毀損罪及「社會秩序維護法」，依情節輕重可處罰金甚至刑期。

台灣街頭常有不明人士塗鴉，造成街景混亂，北區中清路一棟16層樓高商辦，近日無窗外牆高處「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」，由於位置不易前往、停留，「到底是怎麼上去的？」引發熱議。警方獲報循線追查，鎖定一名9年級生謝姓男子，將通知他到案說明。

根據近年案例顯示，類似「雪糕刺客」亂象層出不窮，今年4月3名年輕人在大里區一處廢棄加油站外牆噴漆，警方據報趕往，把正在塗鴉的3人當場查獲，依違反社會秩序維護法第90條第2款，處以3000元以下罰鍰。11月，高鐵台中站外一處5公尺高聯絡道路標指示牌也遭殃，不明人士在指示牌畫上一朵花，恐造成外地人混淆，有網友驚見拍下上傳網路，警方鎖定是一群機車族、通知到案。

此外，台中捷運列車前年8月遭不明人士闖入塗鴉，從車窗到車體都被畫滿圖樣，警方調閱監視器，懷疑是2名德國籍、捷克籍男子所為，但2人已經搭機離境。同年10月，台中捷運大慶站2號出口電梯於清晨遭塗鴉，捷警隔天逮捕1名南非籍蕭姓塗鴉客，依違反社會秩序維護法、毀損罪送辦，呼籲民眾切勿以身試法。

高鐵台中站外一處5公尺高的聯絡道路標指示牌，曾被畫上一朵花。（資料照）

今年4月3名年輕人在大里區一處廢棄加油站外牆噴漆，警方當場查獲。（資料照）

前年10月，台中捷運大慶站2號出口電梯於清晨遭塗鴉，捷警隔天逮捕1名南非籍蕭姓塗鴉客。（資料照）

