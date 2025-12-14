為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中16樓商辦「雪糕刺客」非個案 惡意塗鴉涉毀損恐判刑

    2025/12/14 20:26 記者許國楨／台中報導
    台中北區中清路上16樓商辦遭「雪糕刺客」高空塗鴉。（記者許國楨攝）

    台中北區中清路上16樓商辦遭「雪糕刺客」高空塗鴉。（記者許國楨攝）

    台中市近年公共與私人建物頻遭惡意塗鴉，從中捷列車、電梯到廢棄加油站外牆，以及高鐵台中站外路標皆遭噴漆惡搞，警方依法追查或裁罰，提醒民眾惡意塗鴉不僅破壞市容，更可能觸犯「刑法」毀損罪及「社會秩序維護法」，依情節輕重可處罰金甚至刑期。

    台灣街頭常有不明人士塗鴉，造成街景混亂，北區中清路一棟16層樓高商辦，近日無窗外牆高處「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」，由於位置不易前往、停留，「到底是怎麼上去的？」引發熱議。警方獲報循線追查，鎖定一名9年級生謝姓男子，將通知他到案說明。

    根據近年案例顯示，類似「雪糕刺客」亂象層出不窮，今年4月3名年輕人在大里區一處廢棄加油站外牆噴漆，警方據報趕往，把正在塗鴉的3人當場查獲，依違反社會秩序維護法第90條第2款，處以3000元以下罰鍰。11月，高鐵台中站外一處5公尺高聯絡道路標指示牌也遭殃，不明人士在指示牌畫上一朵花，恐造成外地人混淆，有網友驚見拍下上傳網路，警方鎖定是一群機車族、通知到案。

    此外，台中捷運列車前年8月遭不明人士闖入塗鴉，從車窗到車體都被畫滿圖樣，警方調閱監視器，懷疑是2名德國籍、捷克籍男子所為，但2人已經搭機離境。同年10月，台中捷運大慶站2號出口電梯於清晨遭塗鴉，捷警隔天逮捕1名南非籍蕭姓塗鴉客，依違反社會秩序維護法、毀損罪送辦，呼籲民眾切勿以身試法。

    相關新聞請見︰

    獨家》玩命創作？台中商辦16樓外牆神秘塗鴉 老司機抬頭看傻

    怎畫的？台中16層大樓外牆遭塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」

    高鐵台中站外一處5公尺高的聯絡道路標指示牌，曾被畫上一朵花。（資料照）

    高鐵台中站外一處5公尺高的聯絡道路標指示牌，曾被畫上一朵花。（資料照）

    今年4月3名年輕人在大里區一處廢棄加油站外牆噴漆，警方當場查獲。（資料照）

    今年4月3名年輕人在大里區一處廢棄加油站外牆噴漆，警方當場查獲。（資料照）

    前年10月，台中捷運大慶站2號出口電梯於清晨遭塗鴉，捷警隔天逮捕1名南非籍蕭姓塗鴉客。（資料照）

    前年10月，台中捷運大慶站2號出口電梯於清晨遭塗鴉，捷警隔天逮捕1名南非籍蕭姓塗鴉客。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播