輕縱車手害慘百姓-2》「師徒」車手狂詐1700萬 很快獲釋續危害社會

許姓水泥工6年前當車手被輕判，今年2月出獄後很快再犯，在台中市詐騙100萬元被圍捕，他拭淚向員警下跪，台中地院輕判11月徒刑。（警方提供）

各地檢署對於犯行惡劣的詐欺車手，起訴時都會具體求刑，但法院判刑往往低於檢方的求刑，檢方徒有「檢警一直抓、一直抓、一直抓」，可是「法院一直放、一直放、一直放」，輕縱讓詐團肆無忌憚之嘆，其中，最誇張的是一對「師徒」車手，師父被抓僅羈押1個月，獲釋很快詐得280萬元，還招攬年僅19歲蔡姓徒弟當車手，蔡男首次出手就詐得1431萬元（合計共1711萬），他被捕兩次都很快獲釋，又持續犯罪詐財，足以佐證檢方上述之說的嚴重性。

判決書指出，林姓車手2023年在新北市犯4案詐得1400多萬元，被捕後檢方僅裁定5萬元交保，他立刻到彰化縣再詐取712萬元，第二次被抓後檢方聲押，法院卻僅限制住居釋放，他立刻逃亡不出庭，被8個地檢署通緝，今年8月落網羈押至今，針對彰化的犯行，彰化地院判刑3年8月、併科罰金5萬元。

另一案例是許姓水泥工，6年前當車手被捕，他向法官宣稱「此次教訓，終生謹記，隨時警惕」，法官減刑兩罪各輕判一年一月，今年2月出獄後很快再犯，在台中市詐騙100萬元被圍捕，他拭淚向員警下跪，台中地檢署聲押獲准，起訴求處1年2月以上之刑，但台中地方法院以許男坦承犯行，「非毫無悔悟之心」，輕判11月徒刑。

台南市陳姓男子2023年底當車手被抓，羈押1個多月就交保，很快又再詐得280萬元，去年（2024年）2月招募年輕的蔡男當車手，陳男則升官當「監控手」，蔡男去年2月首次出手就詐得1431萬元，去年3月5日取款300萬元第一次被捕，數天即獲釋，3月底詐取100萬元第二次被捕，僅羈押1個月即交保，去年5月在台南詐騙100萬元第三次被捕，法院持續羈押才中止犯行。

