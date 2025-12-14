輕縱車手害慘百姓-1》檢警一直抓法官一直放 車手獲釋火速再詐80萬

23歲羅男擔任詐欺車手被逮捕，檢方一度聲請羈押卻獲釋，他立刻重操舊業，又騙走80萬元。彰化地院審理，依加重詐欺取財罪，判處有期徒刑2年，併科罰金3萬元。（資料照）

法院認定「無羈押必要」釋放，卻成了詐騙再犯的關鍵空檔。彰化地方法院近日審理一起加重詐欺案，發現23歲羅姓男子去年在北部擔任詐欺集團車手被捕，檢方聲請羈押，但士林地方法院認為無羈押必要，裁定釋放，可是羅男獲釋後立刻重操舊業，分別又騙走陳男50萬及邱女30萬元。彰化地院審理後不再寬貸，依加重詐欺取財罪，判處羅男有期徒刑2年，併科罰金3萬元。

判決書指出，去年9月間，羅男加入詐欺集團擔任面交車手，同年9月20日至27日期間，他密集在台北、新北、桃園、臺中、基隆等地犯案，最終遭警方盤查，查扣其工作手機。不過羅男仍未收手，9月30日又在台北市北投區假冒投資專員，向被害人面交詐騙款項時被警方逮捕。

檢方認為羅男犯罪事證明確，向士林地方法院聲請羈押，聲押書中記載，該集團以「網路張貼假投資訊息」手法行騙。不過法官訊問後，認「無羈押必要」釋放羅男。羅男獲釋後立刻聯繫詐團，並於10月4日前往苗栗面交，詐騙陳男50萬，緊接再去彰化面交，詐騙邱女30萬元得手。

羅男到案後坦承犯行，卻辯稱家境清寒、需扶養祖母，且未實際獲得報酬，連車資都是自行墊付，企圖爭取法院同情。

彰化地院審理認為，羅男兩度遭逮捕，早已清楚集團詐騙手法，甚至在閱覽羈押聲請書、接受法官訊問後，仍於獲釋後立即聯繫詐騙集團，以相同手法再度犯案。法官指出，「若非已獲取高額報酬，豈可能在連續遭逮捕、聲請羈押後持續犯案」，足認其犯意明確，惡性重大，並非一時失足。

法官也指出，羅男居住嘉義，犯案時頻繁搭乘台鐵、高鐵及計程車南北奔波，花費不貲，若無高於一般工作的不法報酬，實難支撐其連續犯下十多起案件；再加上其供詞前後矛盾，並刻意刪除對話紀錄、製造不實訊息，顯示有欺騙司法之虞。全案依三人以上共同以網際網路詐欺取財罪，判處羅男有期徒刑2年，併科罰金3萬元，並沒收犯罪所得5136元及犯案工具。

