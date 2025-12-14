為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誰的錢？祀典大天后宮做慈善赫見20萬 曾豪擲600萬撒錢哥：我來領愛心便當

    2025/12/14 19:12 記者王俊忠／台南報導
    發放愛心便當的會場三角錐上，被發現有人置放一疊厚厚的千元現鈔，但不知道是誰所有。（民眾提供）

    發放愛心便當的會場三角錐上，被發現有人置放一疊厚厚的千元現鈔，但不知道是誰所有。（民眾提供）

    14日上午，台南市中西區祀典大天后宮與正忠關懷協會合辦愛心便當發放活動，會場有民眾發現有捆著厚厚一疊的千元現鈔放在三角錐上，不知是誰的，警方獲報到場，看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓撒錢哥也在場，李男說錢不是他的，他是來領便當。經員警清點，這筆現鈔是20萬元，因無人認領，警方先依拾得物程序處理。

    據指出，轄區南市二分局員警到場時，有民眾反映有看到李姓撒錢哥在會場出現，員警四處搜尋、果然找到李男，員警問李「那錢是不是你的？」李男回說，他是來領愛心便當的。

    經員警與廟方人員清點該疊千元鈔票數量，共有20萬元，因現場無人認領，警方依拾得物程序處理。

    南市警二分局表示，遺失物自公告（或通知）之日起逾6個月（或簡易程序逾期）未經認領，由拾得人取得其所有權；而若拾得遺失物者被通知領取後3個月內仍未領取，該物品或變賣所得價金將歸屬於保管地的地方自治團體（例如繳交國庫）。

    警方呼籲，民眾在外參加任何活動或旅遊，務必注意隨身攜帶的物品和現金，保護自身財產安全。

    警方獲報到場，看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓撒錢哥也在，李男說錢不是他的，他是來領便當的。（民眾提供）

    警方獲報到場，看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓撒錢哥也在，李男說錢不是他的，他是來領便當的。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播