誰的錢？祀典大天后宮做慈善赫見20萬 曾豪擲600萬撒錢哥：我來領愛心便當

發放愛心便當的會場三角錐上，被發現有人置放一疊厚厚的千元現鈔，但不知道是誰所有。（民眾提供）

14日上午，台南市中西區祀典大天后宮與正忠關懷協會合辦愛心便當發放活動，會場有民眾發現有捆著厚厚一疊的千元現鈔放在三角錐上，不知是誰的，警方獲報到場，看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓撒錢哥也在場，李男說錢不是他的，他是來領便當。經員警清點，這筆現鈔是20萬元，因無人認領，警方先依拾得物程序處理。

據指出，轄區南市二分局員警到場時，有民眾反映有看到李姓撒錢哥在會場出現，員警四處搜尋、果然找到李男，員警問李「那錢是不是你的？」李男回說，他是來領愛心便當的。

請繼續往下閱讀...

經員警與廟方人員清點該疊千元鈔票數量，共有20萬元，因現場無人認領，警方依拾得物程序處理。

南市警二分局表示，遺失物自公告（或通知）之日起逾6個月（或簡易程序逾期）未經認領，由拾得人取得其所有權；而若拾得遺失物者被通知領取後3個月內仍未領取，該物品或變賣所得價金將歸屬於保管地的地方自治團體（例如繳交國庫）。

警方呼籲，民眾在外參加任何活動或旅遊，務必注意隨身攜帶的物品和現金，保護自身財產安全。

警方獲報到場，看到過去曾在街頭撒過600萬現金的李姓撒錢哥也在，李男說錢不是他的，他是來領便當的。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法