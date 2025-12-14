中壢體育園區無號誌路口車禍 機車騎士卡進貨車底部滿地血跡

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部滿地血跡。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢體育園區後興路二段、祿元街口，今（14）日上午9點50分許發生車禍，47歲許姓男子駕駛自用小貨車行經該處無號誌路口時，與45歲蔡姓男子騎乘的機車發生碰撞，機車當場卡進貨車底部，現場並留下斑斑血跡。中壢警分局表示，這起事故造成蔡男膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，所幸送醫後沒有生命危險。

消防局第二大隊龍岡分隊獲報上述地點有車禍發生，共出動救災人員10名、救災車4輛、救護人員4名、救護車2輛等大陣仗前往救援，現場蔡姓騎士受困於小貨車下方，意識清楚，消防人員於上午10點21分協助其脫困，蔡男身上多處擦傷，下巴撕裂傷，左小腿開放性骨折，左手食指疑似骨折，由興國分隊救護車送往聯新國際醫院醫治。

請繼續往下閱讀...

中壢交通中隊小隊長江致遠說明，蔡男上午騎乘機車沿後興路二段往環中東路方向直行，許男駕駛自用小貨車沿祿元街往吉長二街方向直行，雙方於無號誌路口發生交通事故，導致蔡男受有膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，送醫後無生命危險。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾行經無號誌路口時，務必減速慢行、注意左右來車，並依道路標誌、標線及交通規則讓車通行，切勿搶快或心存僥倖；騎乘機車及駕駛車輛均應隨時提高警覺，確實遵守交通規則，以避免交通事故發生，確保自身及他人用路安全。

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部滿地血跡。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部。（民眾提供）

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部。（民眾提供）

桃園市中壢體育園區無號誌路口車禍，機車騎士卡進貨車底部滿地血跡。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法