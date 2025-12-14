舊愛還是最美？苗栗男再娶仍與前妻同住10餘年 老婆訴離獲准

苗栗縣男子阿勇與妻子阿嬌結婚15年多，但阿勇婚後長年與前妻同住、僅偶爾短暫返家，與阿嬌彼此各過各的、互不聞問，阿嬌不滿興訟離婚獲准。示意圖。（資料照）

苗栗縣男子阿勇與妻子阿嬌結婚15年多，但阿勇婚後長年與前妻同住、僅偶爾短暫返家，與阿嬌彼此各過各的、互不聞問。阿嬌不滿興訟離婚，苗栗地方法院審理，認2人已無夫妻共同生活可言，判准2人離婚。

阿嬌起訴指出，她和阿勇於2009年7月間結婚，育有1名已成年子女，婚後阿勇長年與其前妻同住，僅偶爾返家短暫休息或洗澡，2人分居迄今逾10年，長年未有夫妻間親密關係，阿勇也未提供家庭生活費及子女扶養費，未善盡扶養子女之責。她主張阿勇對她有惡意遺棄行為，且2人婚姻已發生重大無法回復之破綻。

請繼續往下閱讀...

阿勇則辯稱，前妻已生病20多年，他才每天回去前妻家住宿，但他每晚返回住家半小時至數小時，且阿嬌經常晚上未歸，致2人無法同居生活，迄今2人分居約5年，最近因阿嬌更換門鎖，他才未能返回住家。

阿勇並稱，他婚後將工作收入交予阿嬌存放、保管，供阿嬌在越南購買公寓，登記於阿嬌名下；目前阿嬌住處，也是他購買法拍屋再「贈與」登記予阿嬌。因他年事已高，無財產維持生活，如阿嬌願將其財產一半給予他，他方同意離婚。

法官審理，兩人於2009年7月間結婚，育有1名已成年子女，婚後已分居多年，阿勇長年至前妻家住宿，僅偶爾短暫返家，彼此各自生活、互不聞問等情，核與阿勇到庭坦承之情節大致相符，也與2人子女到庭證述之情節相吻合，堪信阿嬌主張之情為真。

法官綜理認為，2人婚後長年分居，阿勇長年返回前妻家住宿，僅偶爾短暫返回阿嬌住家，彼此各自生活，情感甚為疏離，未見有何夫妻間互相扶持之情義；阿嬌堅持訴請離婚，阿勇則堅持分配一半財產，未有維繫婚姻、修補裂痕之具體作為及溝通、轉圜餘地，顯見2人間之婚姻僅徒具婚姻之外觀，實質上已無夫妻共同生活可言。阿嬌據以請求判決離婚，為有理由，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法