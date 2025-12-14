賺900卻賠25萬！男子遇釣魚式詐騙 警佈線逮女車手

警方將丁女移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

新北市瑞芳區1名周姓男子10月初在臉書上接觸到假投資廣告，加入群組後，開始投資股票。詐騙集團為放長線釣大魚，讓周男拿到900元加入獎金後，使他感覺有賺到。再次申請出金時，卻被告知得繳25萬元才能領回獲利，沒想到卻受騙。周男昨日準備再次領錢補款時，被行員發現異狀報警處理，與警方將取款的丁姓女車手逮捕到案。

警方調查，周男加入名為「自得其樂」的投資群組後，群組成員不斷分享「獲利截圖」與投資心得，最後不敵誘惑，於10月底下載「萬通Plus」APP，並跟著群組指示投資。

詐騙集團於本月3日先送周男900元「加入」獎金，並讓他順利拿到錢，營造出真的有錢賺的假象，讓他卸下心防。接著，周男再透過集團指示，利用當沖等方式投資，讓他在未出到本金的狀況下，就賺取2萬8千元的獎金，決定申請出金，實則是詐騙集團設下的陷阱。

客服當下卻稱因「帳戶金額不足」，必須實質投資25萬元包含20元的手續費，才能將帳戶裡的獎金領出。

55歲周男不甘心賺不到獎金，便與詐騙集團相約於本月7日晚間，交付25萬20元現金，卻仍未依約支付獎金。

詐騙集團眼見周男已經上鉤，又要求對方投資47萬1500元，並約於農會提款後交付，只要完成手續，馬上就可以領到獎金。所幸，周男提款時，行員及時發現異狀，通報家屬後，同步通知警方到場。

新北市瑞芳警分局隨即組成專案小組共同偵辦，並請被害人協助誘捕，昨日下午埋伏在相約面交的超商內逮捕前來取款的39歲丁姓女車手，並查扣偽造之「碩元投資有限公司」合約書、工作證等證物。且查出該名女車手另涉公共危險及多起詐欺案件，依涉犯詐欺等罪，將她移送法辦。

分局長沈明義指出，近來假投資詐騙常以「小額出金測試信任」、「客服專人面交」等手法，讓被害人一步步掉入陷阱，等察覺時往往已損失慘重。呼籲民眾切勿輕信網路投資群組與不明APP，凡要求補款、面交現金者，幾可確定為詐騙，務必立即停止交易並撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方鎖定前來取款的女車手，確認身分後當場將他逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

