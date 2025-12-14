「華爾街女神」之母胡青青 偽造小姑8.8億本票判刑6年

有「華爾街女神」封號的陳莉婷，其母胡青青假冒3名小姑名義簽立5張面額共逾8.8億元本票，台北地院依5件偽造有價證券罪，將胡青青合併判處應執行6年有期徒刑。可上訴。（資料照）

有「華爾街女神」封號的陳莉婷，其母胡青青遭台北地檢署查出持偽造的印章，假冒3名小姑名義簽立5張面額共逾8.8億元本票，向法院聲請強制執行，其中4件獲裁准；台北地院依5件偽造有價證券罪，將胡青青合併判處應執行6年有期徒刑。可上訴。

胡青青、陳莉婷母女還曾為了爭家產，持榔頭伏擊陳姓小姑的頭部，二審今年2月依家暴殺人未遂罪判母女各8年徒刑，最高法院今年9月撤銷發回高院更審，高院更一審審理中。

判決指出，胡青青明知3名小姑（亡夫的妹妹）並未與宏照科技公司及相關股東之間有任何金錢往來，也沒有債權、債務關係，卻未經3人同意或授權，先偽刻3女的印章後，再偽簽立5張面額各4900萬至5億8900萬元本票，票面金額共8億8280萬元，其中1張面額高達5億8900萬元。

胡青青再由宏照公司名義，於2022年8月至10月間，提出5次民事聲請狀檢附本票，向台北地院聲請強制執行，其中4張獲不知情的承辦司法事務官於形式審查後，誤認為真，裁准強制執行，小姑們陸續收到裁定書後認為沒欠債，向法院抗告並提出本票債權不存在之訴，經訴訟確認小姑勝訴，胡女才未詐財得逞。

3名小姑也向北檢提出刑事告發，北檢認為胡青青以偽造的印章偽簽本票，致法院誤認而做出錯誤裁定，認定她有偽造犯意，去年6月起訴胡青青。

北院審理時，已另案入監服刑的胡青青，認罪但未達成和解，法官認為她的犯行造成3名小姑無端經歷提抗告、聲請停止強制執行、確認債權訴訟等法律程序，額外花費本無須開銷的律師費、高額訴訟費、程序費用等，莫名付出訴訟的勞力、時間與經費，因此5罪各量處3年半至5年刑，合併應執行6年有期徒刑。可上訴。

胡青青、陳莉婷母女還曾為了爭家產持榔頭伏擊陳姓小姑頭部，二審今年2月依家暴殺人未遂罪判母女各8年徒刑，高院更一審審理中。圖為陳母胡青青走進大樓電梯裡，準備趁被害人返家時，從後腦襲擊。（資料照）

