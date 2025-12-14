強化車禍救援能力！ 桃園平鎮分隊精進車體結構知識

平鎮消防分隊辦理2梯次車禍救援教育訓練，強化第一線救災能力。（圖由桃市消防局提供）

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊轄區台66快速道路銜接台61線、國道1號、國道3號，形成完整的高快速公路系統，但因所轄路段為高架橋且來往車速快，過往一旦發生交通事故常為複雜性且傷勢嚴重的災害，為強化消防人員面對各種車禍事故的應變處置能力，平鎮分隊辦理2梯次車禍救援教育訓練，訓練對象為平鎮分隊現職消防及義消人員，期盼能於第一時間趕至現場馳援，共同協助將患者脫困送醫。

平鎮分隊長黃嘉男表示，現今車輛廠牌、種類繁多，車體結構與材料迥異，車禍事故型態複雜：如正位壓困、側面翻覆、全面翻覆、多車輛堆疊、追撞擠壓以及墜落邊坡等，救援方式也截然不同，面對複雜的事故型態，桃園市消防局除逐年採購相應救援裝備器材供各分隊使用，同時也編定車輛救援訓練教材，供第一線消防人員平時訓練使用。

訓練內容包括現場危害評估與管理、建立作業區域、車輛穩固與斷電、接近患者並維持其生命徵象、創造適當空間、脫困傷患及現場復原等7大流程，另外電動車輛逐年增加，面對電動車救援還須考慮高壓電線路分布走向及電池遭破壞後隨之而來的激烈燃燒反應。

這次訓練的亮點是，義消人員也一同參與訓練，因為在搶救傷患分秒必爭情形下，如果有義消人員共同參與，效率將大幅提升。

黃嘉男提到，理論與實務相結合就是「經驗」，面對坊間各車廠不斷出新的車系，其設計結構與材料的複雜性也隨之增加，唯有透過不斷地研究、學習及訓練，才能通盤了解各種車輛的特性，在危急時刻迅速找到車體的弱點與危險處（電動車高壓電線路、電池組以及Airbag與安全帶的小壓力鋼瓶等）予以進行結構弱化及避開，不僅能快速搶救民眾於危難，也能讓消防人員避免危險受傷，一舉兩得。

平鎮消防分隊辦理2梯次車禍救援教育訓練，強化第一線救災能力。（圖由桃市消防局提供）

