    社會

    台中監獄受刑人暴打管理員 下場慘了

    2025/12/14 14:18 記者陳建志／台中報導
    羅姓男子在台中監獄服刑，卻對管理員拳打腳踢，台中地院依妨害公務罪，判處拘役50日。（記者陳建志攝）

    1名在台中監獄服刑的羅姓男子，今年2月因情緒不穩，監獄管理員要帶他到隔離舍進行隔離時，竟出手毆打管理員胸口，經壓制還腳踢管理員，造成管理員膝蓋、髖部挫傷，經送辦後依妨害公務罪嫌起訴，台中地院法官認為羅男之前所犯為洗錢罪，和這次妨害公務罪質不同，不構成累犯，判拘役50日，可易科罰金。

    台中地檢署起訴指稱，羅男因案在矯正署台中監獄服刑，今年2月13日下午6點多，羅男因情緒不穩，1名監獄管理員欲將他帶至該所信二舍隔離時，羅男不願配合，且自行往隔離舍反方向行走，管理員制止其行為，羅男竟出手毆打管理員左胸口，經壓制仍不斷反抗，並以腳踢管理員，造成他左膝挫傷、右髖部挫傷、左膝擦傷等傷害。

    經台中監獄函送偵辦，羅男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱沒監視器怎麼證明有攻擊管理員？如果有，違規單上應該是寫攻擊主管，而不是欲攻擊主管，檢方依妨害公務罪嫌起訴。

    檢方認為，羅男之前因犯洗錢罪遭判刑確定，此次5年內再犯妨害公務罪，顯見法遵循意識不足，建請院方依累犯加重其刑。

    台中地院審理時，羅男改口坦承犯行，法官審酌羅男前案所犯為違反洗錢防制法案件，與本案所犯的妨害公務執行罪，罪質均不同，難認有何特別惡性或顯具刑罰反應力薄弱情形，不依累犯加重其刑，依妨害公務罪嫌判處拘役50日，可易科罰金。

