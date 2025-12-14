為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    叔罵姪「婊子囝」無罪 法院：不能因為被罵不開心就處罰

    2025/12/14 14:12 記者王捷／台南報導
    叔叔因土地糾紛罵姪子婊子囝遭告，檢方上訴仍敗，二審認衝突短暫，刑法也不罰名譽感情，所以維持無罪。（記者王捷攝）

    公開罵「婊子囝」也不一定有罪！叔姪倆因土地出入口衝突，叔脫口罵粗口，姪子錄影提告公然侮辱，一審以短暫衝突判，刑法公然侮辱是保護真實的社會、人格名譽，不能因為被罵了不開心就以刑法處罰，因此判處無罪，檢方上訴二審仍駁回。

    檢方主張叔姪是屬家庭成員，先前因一筆土地有民事訴訟，去年10月間，叔叔在台南新營區一處民宅前，對姪子辱罵「婊子囝」並重複多次，姪子提醒「公然侮辱」後，叔叔仍回以「對啦！公然侮辱啦」等語，屬故意在公開場域貶損名譽，檢方因此請求撤銷無罪改判。

    叔叔不否認說過該語句，但辯稱民事判決給他的拆除期限尚未到，姪子卻在緊臨土地外沿設鐵皮圍籬封住通道，害他出入不便，他返家見狀氣憤才回擊。卷內另記載叔叔持斧頭拆除鐵皮與螺絲，衝突過程被拍下。

    一審與二審都強調，刑事定罪必須達到一般人不致懷疑的程度，舉證責任在檢方。二審並引用憲法法庭113年憲判字第3號見解，指出公然侮辱涉及言論自由，須依事件語境權衡名譽權，刑法保護真實社會與人格名譽，不處罰僅讓人不快的名譽感情。

    綜合錄影逐字譯文與供述，法院認為叔叔的侮辱出現在土地糾紛的衝突現場，屬短暫口語回擊，並非無端恣意攻擊，當時周遭僅有2名鄰居各自做事且未靠近，見聞者不多，姪子也當眾稱「破壞他人財物現行犯」，旁人可理解爭執背景，未必因此降低對姪子的客觀評價，很難認定冒犯與影響超過一般可忍受範圍，因此駁回上訴，維持無罪判決，全案不可以再上訴。

